Un dirigente de la CGT cuestionó a Cristina Kirchner por bailar en el balcón tras la derrota del PJ en las elecciones legislativas

"Una cosa es saludar y otra es bailar. No le cayó bien a nadie. Me sorprendió, estaba en La Plata cuando me dijeron, no lo podía creer", aseguró Héctor Daer.

Hace 1 Hs

Héctor Daer lanzó críticas hacia la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por haber bailado en el balcón de su departamento durante la jornada electoral del domingo, en la que Fuerza Patria fue derrotada por La Libertad Avanza en 15 provincias, incluida provincia Buenos Aires. 

“Una cosa es saludar y otra es bailar. No le cayó bien a nadie. Me sorprendió, estaba en La Plata -donde tuvo el búnker Fuerza Patria-. Cuando me dijeron ‘Cristina está bailando en el balcón’, no lo podía creer. Considero que Cristina es una persona inteligente”, afirmó Daer, en diálogo con Radio Con Vos.

Mayra Mendoza reavivó la interna del peronismo bonaerense: "Cristina Kirchner tenía razón"

También recordó el clima de tensión que atravesaba el oficialismo cuando la ex mandataria se asomó al balcón, acompañada por militantes: “Estábamos perdiendo la elección”. Sin embargo, también concedió que “por ahí, la interpretación del baile no es la correcta y es la forma de ella de saludar”.

“Si hay algo que le reconozco a Cristina es la inteligencia. Puede ser producto de que son momentos muy delicados, personales y políticos de todos nosotros”, agregó. 

Defensa del desdoblamiento electoral en PBA

Daer relativizó el impacto del revés electoral para el peronismo y respaldó la estrategia implementada por el gobernador Axel Kicillof, cuestionada por el kirchnerismo. “La elección no fue tan catastrófica”, dijo, y defendió el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires: “Gracias al desdoblamiento, grantizamos los Concejos Deliberantes, el poder territorial en la provincia de Buenos Aires. Si no se hubiera desdoblado, nos hubiera pasado como a (Maximiliano) Pullaro, (Juan) Schiaretti, (Ignacio) ‘Nacho’ Torres”, dijo, al repasar derrotas provinciales del último domingo.

Gustavo Sáenz apuntó contra Cristina Kirchner tras las elecciones: “Lo que pasó el domingo en el país es su responsabilidad”

Para el jefe cegetista, el respaldo de Donald Trump al presidente Javier Milei y el condicionamiento de Estados Unidos al auxilio financiero fueron determinantes en el resultado de las urnas.

“Hay un sector de la población, que no es mayoritario, que cuando se traslada de un sector a otro te define una elección. El ‘lunes negro’, la advertencia de que, ‘si pierde Milei, levantamos los bagayos y nos borramos’, el que país está muerto, tuvieron una influencia muy grande sobre un sector que tiene temores a que se vaya el dólar a cualquier lado. Fue mucho más inteligente Trump que nosotros en cómo influir en ese pedazo de la población”, evaluó.

