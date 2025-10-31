Quién es Anna Legnoso, la mujer que habría estado con Lamine Yamal en una fiesta

Tiene solo 18 años y Lamine Yamal tiene que cuidar su figura como pocos. Ya su equipo de trabajo le advirtió sobre la mesura que debe tener con los escándalos, pero las cosas no están funcionando como se esperaría para el futbolista. Es que el fin de semana, Yamal habría organizado una fiesta en la que iniciaron los rumores de infidelidad a la cantante argentina Nicki Nicole.
Anna Gegnoso es la figura acusada de haber colaborado en esa infidelidad. Aunque pocas pruebas se sumaron para construir esa teoría, no faltaron los datos que ayudaron a reforzar la idea de que Yamal estuvo con otra mujer. Por otra parte, sin ninguna demora, los fanáticos argentinos de la cantante y los españoles del futbolista empezaron a atacar a la modelo italiana en sus redes sociales.
¿Quién es Anna Gegnoso?
La mujer señalada de haber pasado una noche con Lamine Yamal es Anna Gegnoso, una modelo italiana, nacida en Milán. Tiene 20 años y una presencia imponente en las redes sociales: en su perfil de Instagram cuenta con 718.000 seguidores y más de 1.700.000 en TikTok. Desde sus plataformas comparte partes de su día, consejos de autocuidado, mensajes de amor propio y, por supuesto, muestra sus outfits para salidas y eventos.
El nombre de Gegnoso ya había resonado en el entorno del futbolista. Incluso se los había vinculado sentimentalmente y se había confirmado una relación de la que ellos nunca hablaron. En diciembre de 2024, la modelo estuvo en Barcelona en un viaje en el que coincidió con Yamal.
En agosto de ese mismo año, Gegnoso había anunciado el fin de su relación con Álex Padilla y en una fecha cercana, la influencer y el futbolista habían compartido toda una tarde de paseos y compras en La Roca Village, un shopping famoso de la gran ciudad española.
El encuentro de Lamine Yamal y Anna Gegnoso
Los rumores se avivaron en cuanto el periodista Jordi Martín informó que Yamal tomó un avión privado el fin de semana para viajar hasta Milán. Allí, organizó una fiesta con sus amigos de equipo y también con algunas mujeres, entre las que se encontraba Gegnoso.
El dato de la presencia de la influencer salió a raíz de unas historias que ella misma publicó en su cuenta de Instagram. Es que no solo coincidió en la misma ciudad con Yamal, sino que subió una foto desde el hotel Armani, en el que el novio de Nicki Nicole se hospedaba.