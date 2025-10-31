Quién es Anna Legnoso, la mujer que habría estado con Lamine Yamal en una fiesta

Tiene solo 18 años y Lamine Yamal tiene que cuidar su figura como pocos. Ya su equipo de trabajo le advirtió sobre la mesura que debe tener con los escándalos, pero las cosas no están funcionando como se esperaría para el futbolista. Es que el fin de semana, Yamal habría organizado una fiesta en la que iniciaron los rumores de infidelidad a la cantante argentina Nicki Nicole.