¿Empieza la convivencia? Lamine Yamal y Nicki Nicole estarían a punto de mudarse juntos

El éxito de Lamine Yamal a sus 18 años le permite instalarse como un adulto completamente independiente. En este sentido, el futbolista está a punto de dar un gran paso en su vida porque, según trascendió, pretende comprar la gigante mansión en la que hasta 2022 vivieron Shakira y Piqué.
Pero los 14 millones de euros de los que dispone para pagar la propiedad no son la noticia, sino la posibilidad de que le pida a Nicki Nicole vivir con él. Es que una persona no adquiere una casa enorme de seis habitaciones extra grandes, salón de fiesta y campos de deportes para sí sola, por lo que todo parece apuntar a que empezaría la convivencia.
Cómo es la casa que comprará Lamine Yamal
La mansión que perteneció a una de las parejas más reconocidas de la farándula reúne lo mejor de dos mundos. Por una parte, las instalaciones que necesitaba un deportista de alto rendimiento como Gerard Piqué; por otra, los espacios propios de la rutina de una reina del pop y, por último, la comodidad de un hogar en el que se criaban niños.
Ahora, la compra de Yamal tiene todo el sentido, pues una artista y un futbolista volverían a ocupar las habitaciones hace tres años abandonadas por el repentino divorcio de Shakira y Piqué. Pero el detalle por el que la idea de la convivencia cobra fuerza es una habitación en particular dentro de la casa.
Entre los espacios que fueron diseñados en el interior de la casa está un estudio de grabación que la colombiana usó para algunos de sus trabajos. Si Yamal no ordena quitar esa habitación y refuncionalizarla, perfectamente podría convertirse en uno de los nuevos lugares de trabajo de la cantante argentina.
Lo que se sabe hasta ahora es que la mansión cuesta 14 millones de euros y que el futbolista del FC Barcelona hará algunas remodelaciones. Es que para prepararse y continuar teniendo el desempeño que tiene hasta ahora, Yamal instalará un gimnasio privado para entrenar, una sala de fisioterapia para trabajar junto a su equipo y un sistema de seguridad avanzado para mantenerse seguro.