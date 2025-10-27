Secciones
EspectáculosFamosos

¿Empieza la convivencia? Lamine Yamal y Nicki Nicole estarían a punto de mudarse juntos

El traslado se haría a la casa que él comprará: el que fuera el hogar de Shakira y Piqué durante una década.

¿Empieza la convivencia? Lamine Yamal y Nicki Nicole estarían a punto de mudarse juntos
Hace 1 Hs

El éxito de Lamine Yamal a sus 18 años le permite instalarse como un adulto completamente independiente. En este sentido, el futbolista está a punto de dar un gran paso en su vida porque, según trascendió, pretende comprar la gigante mansión en la que hasta 2022 vivieron Shakira y Piqué.

Lamine Yamal comprará por 11 millones de euros la mansión de Piqué y Shakira: la transformará en “una casa de un deportista de élite”

Lamine Yamal comprará por 11 millones de euros la mansión de Piqué y Shakira: la transformará en “una casa de un deportista de élite”

Pero los 14 millones de euros de los que dispone para pagar la propiedad no son la noticia, sino la posibilidad de que le pida a Nicki Nicole vivir con él. Es que una persona no adquiere una casa enorme de seis habitaciones extra grandes, salón de fiesta y campos de deportes para sí sola, por lo que todo parece apuntar a que empezaría la convivencia.

Cómo es la casa que comprará Lamine Yamal

La mansión que perteneció a una de las parejas más reconocidas de la farándula reúne lo mejor de dos mundos. Por una parte, las instalaciones que necesitaba un deportista de alto rendimiento como Gerard Piqué; por otra, los espacios propios de la rutina de una reina del pop y, por último, la comodidad de un hogar en el que se criaban niños.

Ahora, la compra de Yamal tiene todo el sentido, pues una artista y un futbolista volverían a ocupar las habitaciones hace tres años abandonadas por el repentino divorcio de Shakira y Piqué. Pero el detalle por el que la idea de la convivencia cobra fuerza es una habitación en particular dentro de la casa.

¿Empieza la convivencia? Lamine Yamal y Nicki Nicole estarían a punto de mudarse juntos

Entre los espacios que fueron diseñados en el interior de la casa está un estudio de grabación que la colombiana usó para algunos de sus trabajos. Si Yamal no ordena quitar esa habitación y refuncionalizarla, perfectamente podría convertirse en uno de los nuevos lugares de trabajo de la cantante argentina.

Lo que se sabe hasta ahora es que la mansión cuesta 14 millones de euros y que el futbolista del FC Barcelona hará algunas remodelaciones. Es que para prepararse y continuar teniendo el desempeño que tiene hasta ahora, Yamal instalará un gimnasio privado para entrenar, una sala de fisioterapia para trabajar junto a su equipo y un sistema de seguridad avanzado para mantenerse seguro.

Temas EspañaBarcelonaNicki NicoleLamine Yamal
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lamine Yamal comprará por 11 millones de euros la mansión de Piqué y Shakira: la transformará en “una casa de un deportista de élite”

Lamine Yamal comprará por 11 millones de euros la mansión de Piqué y Shakira: la transformará en “una casa de un deportista de élite”

La inesperada mención de dos pilotos de Fórmula 1 a Lionel Messi y Lamine Yamal tras el GP de Estados Unidos

La inesperada mención de dos pilotos de Fórmula 1 a Lionel Messi y Lamine Yamal tras el GP de Estados Unidos

Lo más popular
Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta
1

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos
2

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos

Roberto Sánchez, derrotado: “El miedo ‘kuka’ hizo que perdiéramos votantes”
3

Roberto Sánchez, derrotado: “El miedo ‘kuka’ hizo que perdiéramos votantes”

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19
4

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”
5

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”

El PJ retuvo Alberdi pese al acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza
6

El PJ retuvo Alberdi pese al acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza

Más Noticias
Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Anmat prohibió la golosina “gallinita” elaborada en Tucumán: cuál fue el motivo

Anmat prohibió la golosina “gallinita” elaborada en Tucumán: cuál fue el motivo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Los cinco hijos de Maradona llegaron a un acuerdo: ¿de qué se trata?

Los cinco hijos de Maradona llegaron a un acuerdo: ¿de qué se trata?

Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

Comentarios