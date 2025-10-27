Secciones
Lamine Yamal comprará por 11 millones de euros la mansión de Piqué y Shakira: la transformará en “una casa de un deportista de élite”

El joven delantero del FC Barcelona adquirirá la lujosa propiedad de Esplugas de Llobregat.

Lamine Yamal comprará por 11 millones de euros la mansión de Piqué y Shakira: la transformará en “una casa de un deportista de élite”
Hace 2 Hs

La icónica mansión donde convivieron Gerard Piqué y Shakira ya tiene nuevo dueño. Según adelantó El País, el futbolista Lamine Yamal, una de las mayores promesas del FC Barcelona y de la selección española, formalizará en los próximos días la compra del inmueble por 11 millones de euros.

La lujosa propiedad, situada en la exclusiva urbanización Ciutat Diagonal de Esplugas de Llobregat (Barcelona), había sido valorada en su momento en 14 millones de euros. Ahora, Yamal —que apenas tiene 18 años— planea convertir la casa familiar en una vivienda adaptada al estilo de vida de un deportista de élite.

De acuerdo con la información publicada, el delantero quiere instalar en la mansión un gimnasio personal, un área de fisioterapia y un espacio para su preparador físico, además de zonas dedicadas al descanso y la recuperación. “La idea es transformar una casa familiar en una casa de un deportista de élite”, señala la fuente citada por El País.

Un entorno exclusivo y rodeado de compañeros

La futura residencia de Yamal se encuentra en un entorno privilegiado, donde también viven otros jugadores del Barça, como Alejandro Balde y Ronald Araújo. Además, la propiedad forma parte de un complejo de 3.800 metros cuadrados, compuesto por tres viviendas, aunque una de ellas fue vendida este año por más de tres millones de euros.

El joven jugador no solo piensa en el rendimiento deportivo. También planea espacios dedicados al ocio y la familia, para recibir a amigos y seres queridos durante su tiempo libre.

De Shakira y Piqué al futuro del Barça

La mansión fue durante años el hogar de Gerard Piqué y Shakira, una de las parejas más mediáticas de la última década. Tras su separación en 2022, la cantante colombiana se mudó a Miami con sus hijos, mientras que el exfutbolista gestionó la venta de la vivienda.

Ahora, la casa cambiará de manos y comenzará una nueva etapa bajo la propiedad de Lamine Yamal, quien se prepara para consolidarse como una de las estrellas del Barcelona y de la selección española rumbo al Mundial 2026.

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta

Roberto Sánchez, derrotado: "El miedo 'kuka' hizo que perdiéramos votantes"

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19

Al final, "hicieron tronar el escarmiento"

El PJ retuvo Alberdi pese al acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos

