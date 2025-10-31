Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

A partir de ese momento, el fiscal Miguel Varela comenzó a armar un rompecabezas. El primer indicio clave fue descubrir que Romano regresó horas después a su vivienda con un joven. También estableció que el misterioso acompañante salió del domicilio en la camioneta y volvió al poco tiempo con otra persona. Por último, las cámaras de seguridad de la zona también registraron el momento en el que los sospechosos se fueron de la vivienda en el vehículo que fue abandonado en las inmediaciones de una cancha del barrio Villanueva, de esa localidad del sur tucumano.