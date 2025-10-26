Encontraron el cuerpo de un contador en el freezer de su casa de Aguilares

Llave

De Romano se sabe que vivía solo en esa casa. Trabajaba en Rentas y hasta el momento no trascendió si había faltado en los últimos días. Lo único concreto por el momento es que la puerta de ingreso de la vivienda estaba cerrada con llave, es decir, que la o las personas que podrían estar involucradas en su muerte, habrían tenido acceso al domicilio.