Encontraron el cuerpo de un contador en el freezer de su casa de Aguilares

El cuerpo de un profesional de la Dirección General de Rentas fue encontrado en el interior de un freezer de su vivienda, ubicada en la esquina de avenida Sabio y Virgen del Carmen, en la ciudad de Aguilares.
El cadáver de José Antonio Romano (52 años) habría sido encontrado por un pariente. Al no tener novedades de él desde hace varios días, decidió presentarse en el domicilio. Con una llave que tenía en su poder, ingresó a la casa y se dio con la novedad. Inmediatamente dio aviso a la Policía.
Los investigadores, al mando del comisario Marcos Barros y dirigidos por el fiscal Miguel Varela, acordonaron el área y comenzaron con la investigación. Los peritos del Equipo Científico de Investigación Fiscal estaban analizando la escena para tratar de encontrar alguna evidencia que lo ayude a esclarecer el hecho.
De Romano se sabe que vivía solo en esa casa. Trabajaba en Rentas y hasta el momento no trascendió si había faltado en los últimos días. Lo único concreto por el momento es que la puerta de ingreso de la vivienda estaba cerrada con llave, es decir, que la o las personas que podrían estar involucradas en su muerte, habrían tenido acceso al domicilio.
Además de empezar a buscar las imágenes de las cámaras de seguridad, los pesquisas tratan de establecer si fue víctima de un robo. Hasta el momento no se informó cuál había sido la causa de su muerte.