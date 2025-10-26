Secciones
Seguridad

Encontraron el cuerpo de un contador en el freezer de su casa de Aguilares

El profesional de 52 años trabajaba en Rentas. Aún no se sabe cuál fue la causa de su muerte. Un dato que alertó a los investigadores.

Encontraron el cuerpo de un contador en el freezer de su casa de Aguilares
Hace 1 Hs

El cuerpo de un profesional de la Dirección General de Rentas fue encontrado en el interior de un freezer de su vivienda, ubicada en la esquina de avenida Sabio y Virgen del Carmen, en la ciudad de Aguilares.

El cadáver de José Antonio Romano (52 años) habría sido encontrado por un pariente. Al no tener novedades de él desde hace varios días, decidió presentarse en el domicilio. Con una llave que tenía en su poder, ingresó a la casa y se dio con la novedad. Inmediatamente dio aviso a la Policía.

Los investigadores, al mando del comisario Marcos Barros y dirigidos por el fiscal Miguel Varela, acordonaron el área y comenzaron con la investigación. Los peritos del Equipo Científico de Investigación Fiscal estaban analizando la escena para tratar de encontrar alguna evidencia que lo ayude a esclarecer el hecho.

Llave

De Romano se sabe que vivía solo en esa casa. Trabajaba en Rentas y hasta el momento no trascendió si había faltado en los últimos días. Lo único concreto por el momento es que la puerta de ingreso de la vivienda estaba cerrada con llave,  es decir, que la o las personas que podrían estar involucradas en su muerte, habrían tenido acceso al domicilio.

Además de empezar a buscar las imágenes de las cámaras de seguridad, los pesquisas tratan de establecer si fue víctima de un robo. Hasta el momento no se informó cuál había sido la causa de su muerte.

Temas AguilaresDirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
1

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral
2

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno
3

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
4

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos
5

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025
6

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

Más Noticias
El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

No hay alerta meteorológica pero un inusual aire polar llegará al país: ¿cuándo y dónde bajan las temperaturas?

No hay alerta meteorológica pero un inusual aire polar llegará al país: ¿cuándo y dónde bajan las temperaturas?

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

¿Cuál es la hierba que endulza el mate y ayuda a nivelar el azúcar en sangre?

¿Cuál es la hierba que endulza el mate y ayuda a nivelar el azúcar en sangre?

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos

Comentarios