El enigma del freezer: los “signos de arrastre” que podrían explicar el crimen del contador en Aguilares

El Ministerio Público Fiscal (MPF) investiga la muerte de José Antonio Romano, un contador de 52 años que fue hallado sin vida dentro de un freezer en una vivienda ubicada en la esquina de avenida General Sabio y Virgen del Carmen, en Aguilares.
Según informaron fuentes judiciales, Romano trabajaba en la Dirección General de Rentas y tenía una oficina en San Miguel de Tucumán. Fue su hermana quien, alrededor de las 13.00 del domingo 26 de octubre, encontró el cuerpo dentro del electrodoméstico, seccionado y envuelto en una frazada.
La mujer dio aviso inmediato a la Policía, que acudió al lugar, preservó la escena y notificó a las autoridades judiciales. La Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, a cargo de Miguel Varela, tomó intervención en el caso. En el sitio trabajaron la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi y el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).
“El sitio donde fue encontrado el cuerpo se trataría de uno de los domicilios de la víctima, donde residía solo”, informaron desde el MPF.
El fiscal Varela señaló que la hermana del contador había notado la ausencia de Romano desde hacía varias horas. “Ella manifestó que él no aparecía y tampoco había avisado nada. Luego recibió un mensaje suyo, pero advirtió que por la forma de escribir no era su hermano”, explicó.
Horas antes, la camioneta del contador había sido hallada cerrada en el barrio Villa Nueva, cerca de una cancha de fútbol. Ese hallazgo encendió las alarmas y dirigió la búsqueda hacia su vivienda en Aguilares, donde finalmente se produjo el hallazgo.
“Estuvimos recolectando testimonios de familiares y relevando el entorno fílmico de la zona para ver movimientos de vehículos o el ingreso de personas al domicilio”, precisó el fiscal.
Durante la inspección ocular, los investigadores detectaron manchas de sangre y signos de arrastre del cuerpo hacia el freezer, aunque aclararon que el resto del inmueble no presentaba signos de violencia ni desorden.
El MPF informó que este lunes se realizarán la autopsia del cuerpo y la inspección de la camioneta de la víctima, con el objetivo de recolectar nuevas evidencias. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis sobre las circunstancias del crimen.