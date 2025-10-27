El enigma del freezer: los “signos de arrastre” que podrían explicar el crimen del contador en Aguilares

La mujer dio aviso inmediato a la Policía, que acudió al lugar, preservó la escena y notificó a las autoridades judiciales. La Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, a cargo de Miguel Varela, tomó intervención en el caso. En el sitio trabajaron la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi y el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).