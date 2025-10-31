Vecinos de San Miguel de Tucumán eligen qué obras se realizarán en sus barrios

En tanto, Elisa Márquez, directora de Centros Vecinales de la Municipalidad capitalina celebró la iniciativa, que se ejecuta tras dos años de gestión de la Intendencia. “Le estamos dando la participación a toda la ciudadanía para que sea parte. Lo que la intendenta quiere y siempre dice es que hay que estar cerca, y para eso le damos la oportunidad al vecino hoy. Ese ‘votá aquí’ quiere decir que estamos dando esa posibilidad, que significa que el municipio quiere estar más cerca, que el municipio escucha y te da la oportunidad de generar tu proyecto. Es una forma de crecer”, manifestó.