Qué obras quieren los vecinos: la municipalidad capitalina implementó un sistema de votación

“Esto es transformador. Es la primera vez en la historia de la provincia que se aplica un presupuesto participativo. Los vecinos están votando proyectos que ellos mismos propusieron durante el año, y que la intendenta Rossana Chahla decidió incorporar al presupuesto municipal”, explicó a LA GACETA el secretario general del municipio, Rodrigo Gómez Tortosa, durante una recorrida por el refugio municipal Papa Francisco, uno de los 20 centros de votación habilitados.