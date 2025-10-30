Qué obras quieren los vecinos: la municipalidad capitalina implementó un sistema de votación

Con urnas, boletas únicas y cabinas similares a las de una elección tradicional, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán puso en marcha el Presupuesto Participativo, iniciativa que busca que los vecinos elijan qué obras o servicios quieren que se concreten en sus barrios.
“Esto es transformador. Es la primera vez en la historia de la provincia que se aplica un presupuesto participativo. Los vecinos están votando proyectos que ellos mismos propusieron durante el año, y que la intendenta Rossana Chahla decidió incorporar al presupuesto municipal”, explicó a LA GACETA el secretario general del municipio, Rodrigo Gómez Tortosa, durante una recorrida por el refugio municipal Papa Francisco, uno de los 20 centros de votación habilitados.
El funcionario destacó que la propuesta “nace del impulso de la intendenta Chahla, que busca profundizar la cercanía con los vecinos y permitir que las decisiones sobre parte del presupuesto municipal estén en sus manos”. “Hoy los ciudadanos pueden decidir si prefieren una nueva plaza, una obra de infraestructura o un servicio específico. Son ellos los protagonistas, nosotros acompañamos la parte técnica”, remarcó.
Cómo funciona
El proceso comenzó en mayo con asambleas en cada uno de los distritos de la capital, donde los vecinos presentaron más de 100 proyectos. Luego, equipos técnicos municipales evaluaron la factibilidad de cada propuesta, por ejemplo, si los terrenos eran de propiedad municipal o si contaban con servicios básicos, y definieron las alternativas que hoy están en votación.
En el distrito 11, por ejemplo, las opciones son la revalorización de un espacio público o la creación de un programa de ciclismo inclusivo. Cada votante recibe una boleta única con los proyectos de su zona y marca su elección con una cruz. “Es un proceso ágil y sencillo, cada votación demora menos de 30 segundos. Queremos que los vecinos disfruten de participar, que sientan que su voto tiene impacto”, afirmó el funcionario.
Un modelo que llegó para quedarse
Gómez Tortosa recordó que el Presupuesto Participativo estaba previsto por una ordenanza de 2019, pero que “nunca había sido reglamentada hasta ahora”. “La doctora Chahla fue la primera intendenta en hacerlo, y este año se destina el 2,5% del presupuesto municipal a este programa. El año que viene será el 3,5% y luego el 5%”, precisó.
Entre las propuestas más votadas se destacan la construcción de playones deportivos, la revalorización de plazas y proyectos de integración barrial. “Los vecinos valoran mucho los espacios públicos recuperados. La gestión ya lleva 66 plazas revalorizadas y eso se nota en la participación: la gente quiere más lugares de encuentro y deporte”, señaló.
Por último, el funcionario invitó a los ciudadanos que no pudieron participar este año a sumarse en 2026. “La idea es que los vecinos sigan proponiendo, porque este modelo de gestión abierta y transparente llegó para quedarse”, concluyó Gómez Tortosa.