El nuevo Puente del Hipódromo integrará a más de 30.000 vecinos de la zona este de la capital

El funcionario subrayó que el tratamiento del puente y del tramo de la calle José Ingeniero hasta avenida Papa Francisco tiene exactamente el mismo tratamiento que las obras que se realizan en la zona céntrica de la ciudad, “en pavimento, en señalética, en iluminación, en paisajismo, con el convencimiento de que cada obra pública que se hace tiene que tener la misma calidad, no importa si es en el centro o es fuera del centro”, en la periferia.