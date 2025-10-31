Secciones
Quirno confirmó el programa para acumular reservas

En Diputados, el actual canciller explicó el esquema que empleará el Ejecutivo para hacer frente al pago de deudas.

Hace 2 Hs

El Canciller y ex secretario de Finanzas, Pablo Quirno, vaticinó que el Banco Central podrá realizar la acumulación de reservas necesarias para “hacer frente a los pagos de la deuda”, tras haberse reducido la incertidumbre tras el triunfo electoral del oficialismo. Al exponer ante una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda -que conduce Bertie Benegas Lynch-, el funcionario aseguró cargo con el kirchnerismo por haber aumentado la deuda y el déficit fiscal.

Además rechazó que la asistencia de Estados Unidos través del sistema swap genere “condicionamientos para la Argentina” ya que el único requisito es que se mantenga el plan económico. “No hay absolutamente ninguna condicionalidad con respecto al apoyo. La única condición expresa que nos han hecho es que, si la Argentina continúa en este camino de ordenar sus cuentas públicas y lo mantiene en el tiempo, si se encuentra con alguna facilidad, puede contar con los Estados Unidos para apoyarlo”, detalló Quirno, que estuvo acompañado por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Quirno fue el último funcionario que expuso en la ronda de consultas establecidas por un emplazamiento, que tuvo hoy como características la ausencia de la mayoría de los diputados opositores que aprobaron esa medida.

En el último tramo de la reunión no quedó ningún miembro de Unión por la Patria, y ya no venían faltando en los últimos días los diputados de Encuentro Federal y la mayoría de Democracia para Siempre.

El actual cancilleer dijo que estos cuatro meses hubo una volatibilidad pero a partir del domingo “esa incertidumbre” comienza a bajar ya que en los últimos meses hubo compras de parte de dólares “por miedo o pavor a que vuelvan ustedes”, en alusión al kirchernismo. Quirno estimó que a partir de ahora “las compañías van acumular dólares y el Banco Central va a hacer la acumulación de reservas prevista para los pagos que hay que hacer de la deuda”.

“Este Gobierno es el que mas reservas acumuló ya que desde el comienzo del Gobierno pudo juntar 26.000 millones o 27.000 millones de dólares, lo que representa el doble del gobierno anterior, pero al no tener credibilidad, y al no poder acceder al mercado, esos dólares terminan siendo devueltos a pagar”, agregó. Hace unos días, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, presentó ante inversores externos un documento en el que confirma que esa entidad comprará y acumulará reservas que servirán para remonetizar la economía. “Al establecer el ritmo de compras de reservas para financiar un aumento proyectado en la cantidad de pesos demandados, la política monetaria puede contribuir a impulsar la liquidez externa, lo que, al estabilizar las expectativas cambiarias, indirectamente ayuda a preservar la estabilidad interna”, explica el documento del Central”.

En su exposición en el Congreso, el canciller, uno de los hombres más cercanos al ministro de Economía Luis Caputo, detalló que “al comienzo, el nivel de deuda era de aproximadamente 485.000 millones de dólares. La deuda del Tesoro a noviembre de 2023 ascendía a 266.000 millones de dólares, que se le agrega la deuda en pesos, lo que termina siendo la deuda bruta de dicho organismo” En ese sentido, señaló que “la deuda del Tesoro en el período desde agosto de 2023 al mismo mes de este año se redujo en casi 50.000 millones de dólares”.

Agregó que “la deuda siempre, y en todo lugar, es hija del déficit fiscal. Y, sin déficit fiscal no hay incremento de deuda posible”.

Credibilidad

El funcionario puntualizó que “una de las principales prioridades que tiene el Gobierno es recuperar la credibilidad de los diferentes agentes que actúan en la economía, donde honrar las obligaciones es muy importante”.

Sobre el Fondo Monetario Internacional, Quirno manifestó que Argentina “tuvo 23 programas con el Fondo y no cumplió absolutamente ninguno”, y que el último acuerdo con ese organismo internacional fue “para capitalizar al Banco Central”, insistió.

Sobre las obras públicas, señaló que se está haciendo “un programa agresivo con las diferentes provincias, que hoy están en muy buena salud fiscal, puedan utilizar esos fondos y hacer obras de infraestructura”.

Ahora queda pendiente determinar si próximo martes se emitirá el dictamen como lo establece el cronograma aprobado a instancias de los opositores o se posterga como quiere el Gobierno para que se debate en sesiones extraordinarias.

