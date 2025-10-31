Quirno confirmó el programa para acumular reservas

“Este Gobierno es el que mas reservas acumuló ya que desde el comienzo del Gobierno pudo juntar 26.000 millones o 27.000 millones de dólares, lo que representa el doble del gobierno anterior, pero al no tener credibilidad, y al no poder acceder al mercado, esos dólares terminan siendo devueltos a pagar”, agregó. Hace unos días, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, presentó ante inversores externos un documento en el que confirma que esa entidad comprará y acumulará reservas que servirán para remonetizar la economía. “Al establecer el ritmo de compras de reservas para financiar un aumento proyectado en la cantidad de pesos demandados, la política monetaria puede contribuir a impulsar la liquidez externa, lo que, al estabilizar las expectativas cambiarias, indirectamente ayuda a preservar la estabilidad interna”, explica el documento del Central”.