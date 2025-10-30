Horror en Río: quién era Penélope, la influencer vinculada al Comando Vermelho que murió en el megaoperativo antinarco

Durante un megaoperativo policial contra el grupo criminal Comando Vermelho en Río de Janeiro, que hasta el momento dejó al menos 130 fallecidos, las autoridades hallaron muerta a una reconocida influencer vinculada a la organización del narcotráfico.
Se trata de Penélope, conocida en las redes como Japinha, quien recibió un disparo en la cara con un rifle durante un enfrentamiento con la Policía.
Según informaron los medios locales, vestía ropa de camuflaje, un chaleco táctico y compartimentos para cargadores de rifle en el momento del tiroteo.
El cuerpo de la joven fue encontrado cerca de una de las entradas principales de la favela de Penha. De acuerdo con el reporte policial, se resistió al arresto y abrió fuego contra los agentes, por lo que fue abatida en el intercambio de disparos.
Quién era Penélope, la influencer del Comando Vermelho
Según el diario O Globo, las fuerzas de seguridad identificaban a Penélope como una figura de confianza entre los jefes locales del Comando Vermelho. Su rol dentro de la organización era proteger las rutas de escape y defender los puntos estratégicos de venta de drogas.
Antes de su muerte, Penélope -también conocida como Japinha o “Musa del crimen”- había ganado notoriedad en redes sociales, donde compartía imágenes portando armas, vistiendo ropa militar y participando en tendencias virales.