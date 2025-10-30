Mauricio Macri aseguró que el Gobierno de Milei necesita “más gestión y diálogo”

"En la Argentina hay mucha gente que apuesta al cuanto peor, mejor. Y yo nunca he apostado a eso. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Está por saberse. Él es el presidente y tiene que tomar las decisiones. Yo lo vi entendiendo mucho más de lo que muchos creen, pero quiero ver si logra superar los condicionamientos que tiene para poder llevar a cabo una agenda más agresiva de achicamiento del gasto público, de baja de impuestos, de relación con el mundo, de desregulación, de privatización", subrayó.