Mauricio Macri aseguró que el Gobierno de Milei necesita “más gestión y diálogo”

El ex jefe de Estado además sostuvo que el PRO tendrá un candidato en las elecciones presidenciales de 2027.

Hace 1 Hs

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, aseguró que el PRO "está más vivo que nunca" y que tendrá un candidato presidencial propio en los comicios de 2027. Además, advirtió que la administración de Javier Milei necesita "más músculo en la gestión y el diálogo".

Durante su intervención en el holding financiero BICE Corp en Chile, el ex mandatario afirmó: "El PRO está más vivo que nunca y tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el 27, pero hoy la prioridad es apoyar ideas y las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas".

También defendió la decisión de haber formado una alianza electoral con La Libertad Avanza (LLA), y expresó que si "las ideas del cambio" las había ganado Milei porque los candidatos del PRO "no tuvieron el appeal", entonces "había que apoyarlo a pesar de los destratos". 

"A pesar de esta discusión, que ha fortalecido al PRO, porque de lo que se habló más estos dos años es si La Libertad Avanza mataba al PRO o no lo mataba al PRO, si lo dividía o no, todo el día era hablar, hacer publicidad", subrayó.

Además, Macri hizo un llamado de atención y sostuvo que Milei "tiene que agregarle esos cambios que irritaron a mucha gente" que decidió apoyarlo de todas formas por "priorizar las ideas". "Que no grite más, que dialogue más, que incluya más gente. Ese mensaje está, él lo escuchó, yo creo que lo escuchó", remarcó.

La relación con Javier Milei 

En relación a esto último, el líder del PRO reveló que Milei "lo invitó de vuelta a comer algunas milanesas" y remarcó: "Él acepta conmigo que yo vaya y le diga lo que pienso. Ahora hay que ver si va a aprovechar esta oportunidad, porque es difícil en la vida tener dos oportunidades. Y él la ha tenido, así que alguna estrella tiene este hombre".

"Yo fui muy crítico con él, diciendo ‘dos años con un mandato amplísimo y no cerramos ninguna de las empresas que inventó el populismo, que es plata tirada'; son más de cuarenta empresas que gastan recursos todos los años", dijo. 

Por eso, señaló que actualmente existe "un 40% muy sólido" de argentinos que apoyan ideas liberales y advirtió que el desafío de Milei es "ampliar su base con más institucionalidad, tolerancia y equipo".

"En la Argentina hay mucha gente que apuesta al cuanto peor, mejor. Y yo nunca he apostado a eso. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Está por saberse. Él es el presidente y tiene que tomar las decisiones. Yo lo vi entendiendo mucho más de lo que muchos creen, pero quiero ver si logra superar los condicionamientos que tiene para poder llevar a cabo una agenda más agresiva de achicamiento del gasto público, de baja de impuestos, de relación con el mundo, de desregulación, de privatización", subrayó.

Elecciones 2027: ¿qué dijo Mauricio Macri sobre la posibilidad de ser candidato a presidente? 

Por último, Macri hizo referencia a su carrera política y puso en duda volver a ser candidato a presidente. "No me convencieron el 23, difícil me convenzan en el 27". 

"Para mí la familia es todo, y la verdad que hoy la política le pasa una factura muy grande a toda la familia, porque la agresión no tiene límite, las fake news no tienen límite", finalizó.

