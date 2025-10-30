Coronado de gloria: un argentino ganó el premio millonario más alto del mundo

Los casinos se rodean por igual de mítica, diversión y preocupación. Es que las adicciones a los juegos no son un tema menor, estrechamente relacionado a estos espacios. Pero en algunos casos, los resultados pueden ser sorprendentemente buenos, como el caso de un argentino que ganó el premio más cuantioso.
El jugador argentino se convirtió en el ganador del jackpot más grande registrado en la historia del país. El pozo que se llevó multiplicó 15 millones de veces su apuesta, por lo que el premio se convirtió en mucho más que un simple resultado del azar. Ahora, sus objetivos de vida podrán convertirse y abarcar otro tipo de expectativas.
¿Cuánto apostó el hombre del premio millonario?
Rodrigo, de 35 años, había apostado apenas $240 desde su casa en el juego Moon 100 Princess, un slot de estilo animé disponible en la plataforma Betsson, sin imaginar lo que ocurriría. “Me enteré porque me apareció un cartel en rojo que decía ‘¡Enhorabuena, ha ganado el Grand!’. La primera reacción que tuve fue sinceramente de no creerlo. No lo podía creer”, contó aún sorprendido.
Apostando solo $240, se llevó $3.608.478.985. La cifra, inédita en Argentina, supera por más del doble al récord anterior, alcanzado en marzo de este año, cuando otro jugador de Betsson había ganado $1.152 millones.
El ganador, que vive en zona Norte del Gran Buenos Aires y trabaja como operario en una fábrica, relató que suele jugar en distintos slots entre los exclusivos de Betsson. “Generalmente, cuando vuelvo de trabajar me siento a tomar mate, pero ese día me puse a jugar para pasar el rato y me salió el premio”, contó.
En medio del asombro, Rodrigo compartió la noticia con su pareja, que fue la primera en enterarse. “No sabíamos ni cuánto era. Tuvimos que googlear el número porque no lo conocíamos”. Por ahora, asegura que no piensa cambiar su rutina. Sigue yendo a trabajar cada día y no tiene un objetivo pensado para destinar ese dinero.
Desde la plataforma celebraron el premio y destacaron la magnitud del jackpot. “Felicitamos a Rodrigo, el gran ganador. Su historia muestra no sólo el volumen y la solidez de los premios que tenemos para ofrecer, sino también la confiabilidad y seguridad de nuestra plataforma. Es un orgullo poder entregar este premio en Argentina”, señaló Maximiliano Bellio, Managing Director de Betsson Group en Argentina.