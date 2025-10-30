Google lanza un premio millonario para creadores de cortos que usen inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) no sólo está transformando la forma en la que se trabaja, sino también cómo se cuenta una historia. Con esa premisa, Google y el 1 Billion Followers Summit, un acontecimiento global que reúne a creadores de contenido, influencers y profesionales digitales, lanzaron el Premio Global de Cine con IA 2025. La competencia seleccionará cortometrajes creados con herramientas de IA de Google, como Gemini, Veo 3, Flow y Nano Banana.