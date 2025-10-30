Google lanza un premio millonario para creadores de cortos que usen inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) no sólo está transformando la forma en la que se trabaja, sino también cómo se cuenta una historia. Con esa premisa, Google y el 1 Billion Followers Summit, un acontecimiento global que reúne a creadores de contenido, influencers y profesionales digitales, lanzaron el Premio Global de Cine con IA 2025. La competencia seleccionará cortometrajes creados con herramientas de IA de Google, como Gemini, Veo 3, Flow y Nano Banana.
El ganador se llevará un premio de $ 1.000.000 de dólares y la participación está abierta a creadores de todo el mundo. La iniciativa busca unir creatividad y tecnología, además de otorgar la oportunidad de mostrar el talento en un escenario global y con reconocimiento oficial de Google.
El plazo de inscripción finaliza el 20 de noviembre de 2025 y los proyectos serán exhibidos en la Cumbre de los Mil Millones de Seguidores en Dubái, del 10 al 11 de enero de 2026.
Herramientas de Google para dar vida a la historia
Los participantes pueden utilizar varias herramientas de IA:
- Veo 3: modelo de generación de video con audio y soporte multilingüe.
- Flow: permite controlar personajes, escenas y estilos para narrativas más sofisticadas.
- Nano Banana: modelo de imágenes de Google Gemini para generar o editar contenido visual.
Los cortometrajes deben durar entre 7 y 10 minutos, y ajustarse a uno de los dos temas oficiales: “Reescribe el mañana” y “La vida secreta de...”. El idioma es libre, pero debe incluir subtítulos en inglés. Cada participante puede inscribir un solo proyecto.
Fechas clave y dinámica de la competencia
- Inscripciones: hasta 20 de noviembre de 2025
- Anuncio del Top 10 seleccionado: 5 de diciembre de 2025
- Votación pública: 10 al 15 de diciembre de 2025
- Proyección de los cinco finalistas y anuncio del ganador: 10-11 de enero de 2026 en Dubái
Esta dinámica permite que los creadores tengan visibilidad internacional y la posibilidad de que su proyecto sea evaluado tanto por jurados expertos como por el público global.
Una oportunidad única para creativos
El concurso está especialmente dirigido a cineastas, narradores digitales y creadores de contenido, pero también invita a profesionales de todas las edades que quieran experimentar con nuevas formas de contar historias mediante la IA. Más allá del premio económico, este reconocimiento abre puertas en la industria audiovisual y tecnológica a nivel mundial.
Los interesados pueden acceder a las bases completas y al formulario de inscripción en 1billionsummit.com/ai-film-award
o contactar a la organización en hello@1billionsummit.com