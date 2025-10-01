Secciones
Salta prohíbe el ingreso a casinos a quienes reciben planes sociales

Si bien la medida fue aprobada con amplio respaldo, la iniciativa genera debate en torno a la libertad individual, la responsabilidad en el uso de los subsidios y el rol del Estado en la regulación del juego.

Hace 40 Min

Salta dio un paso polémico en materia de juego y asistencia social. La Cámara de Diputados provincial aprobó este martes una ley que prohíbe a las personas que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros subsidios ingresar a casinos, bingos, hipódromos y salas de apuestas.

El proyecto fue impulsado por los legisladores Gustavo Dantur y Daniel Segura y obtuvo una aprobación rápida en el recinto bajo la conducción del presidente de la Cámara, Esteban Amat. Solo dos diputados votaron en contra.

Argumentos a favor de la medida

Durante el debate, el diputado de la UCR, Matías Monteagudo, defendió la iniciativa con una comparación tajante:

“Si ese padre gana con el sudor de su frente el dinero, que lo gaste donde quiera. Pero cuando recibe un subsidio, no hay que dar tantas vueltas: no puede terminar en un casino”.

En la misma línea, Mirtha Miller, representante del departamento San Martín, hizo referencia a la realidad en comunidades vulnerables:

“En mi pueblo vemos las filas en el banco para cobrar, y luego la fila en la puerta de los casinos. Hay muchas comunidades originarias que están dejando lo poco que tienen para comer en las apuestas”.

Según Miller, la medida busca frenar un círculo vicioso de pobreza y ludopatía que afecta a las poblaciones más necesitadas de la provincia.

Qué implica la prohibición

La nueva ley establece que toda persona beneficiaria de planes sociales nacionales o provinciales tendrá el acceso vedado a establecimientos de juego. Se espera que los organismos encargados de administrar los subsidios trabajen en conjunto con los casinos y salas de apuestas para garantizar el cumplimiento.

Debate abierto

Si bien la medida fue aprobada con amplio respaldo, la iniciativa genera debate en torno a la libertad individual, la responsabilidad en el uso de los subsidios y el rol del Estado en la regulación del juego.

