Nieva, sobre el paro de municipales: “Se están haciendo sumarios como nunca en la historia de la Dirección de Tránsito”

El secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Benjamín Nieva, se refirió al paro y las protestas de trabajadores municipales, especialmente en la Dirección de Tránsito, y negó que se trate de casos de persecución laboral. En diálogo con LA GACETA, aclaró que las medidas responden a la apertura de sumarios administrativos por presuntas irregularidades detectadas a través de las cámaras del Centro de Monitoreo (COM).
“Se hablaba de persecuciones a empleados, nada más alejado de la realidad. Lo que se está haciendo es iniciar sumarios a determinados empleados por hechos que rozan figuras delictivas, como el cohecho. No estamos hablando de toda la dirección de Tránsito, sino de focos aislados”, explicó.
El funcionario detalló que las denuncias fueron giradas a la Fiscalía de Estado, que es el organismo encargado de intervenir y garantizar el debido proceso administrativo. “Los empleados pueden ofrecer y producir pruebas. Si no se comprueban las acusaciones, el sumario se cierra; si se comprueba una conducta ilícita, se aplica la sanción que corresponda, incluso la cesantía”, añadió.
Nieva remarcó que el municipio busca “dar transparencia y respaldo a los trabajadores”, pero advirtió que no se tolerarán conductas indebidas. “Desde el municipio no vamos a apañar a nadie. Se están haciendo sumarios como nunca en la historia de la Dirección de Tránsito. Queremos que los trabajadores que hacen las cosas bien salgan a la calle con respaldo, pero si se detecta algo indebido, se va a investigar”, afirmó.
Consultado sobre si percibe un trasfondo político en las protestas, Nieva fue categórico. “No veo una cuestión política en el medio. Hay una cuestión eminentemente técnica y objetiva. Si una filmación muestra una irregularidad, se da trámite y se actúa conforme al derecho administrativo. Nuestro objetivo es ser totalmente honestos”.
Finalmente, el secretario confirmó que ya se han concluido algunos sumarios con sanciones de cesantía y anticipó que en breve se pondrán en funcionamiento las bodycams para los agentes de Tránsito, con el fin de reforzar la transparencia en los operativos.
“Las cámaras corporales ya están instaladas y se inaugurarán próximamente. Van a permitir cuidar tanto a los inspectores como a los conductores, y aportar mayor claridad a las intervenciones”, concluyó.