Nieva, sobre el paro de municipales: “Se están haciendo sumarios como nunca en la historia de la Dirección de Tránsito”

El secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Benjamín Nieva, se refirió al paro y las protestas de trabajadores municipales, especialmente en la Dirección de Tránsito, y negó que se trate de casos de persecución laboral. En diálogo con LA GACETA, aclaró que las medidas responden a la apertura de sumarios administrativos por presuntas irregularidades detectadas a través de las cámaras del Centro de Monitoreo (COM).