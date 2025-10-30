Secciones
Empleados municipales de la capital, de paro por “abusos, persecución laboral y traslados injustificados”

Trabajadores de la Dirección de Tránsito realizan una asamblea. El sindicato exige al municipio que cumpla con un decreto de 2023 y reconozca categorías al personal próximo a jubilarse.

Un grupo de empleados de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se encuentra este jueves en asamblea y con medidas de fuerza en reclamo por lo que consideran “abusos, persecución laboral y traslados injustificados” dentro del área. La protesta se desarrolla en la sede de avenida Avellaneda al 600, mientras representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales mantienen una reunión con las autoridades de la repartición.

En una nota presentada ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia, la secretaria general del gremio, Jaqueline González, denunció “avasallamiento, maltrato, persecución laboral y abuso de poder en el ámbito laboral por parte del Ejecutivo municipal”. Además, señaló el incumplimiento del decreto 5.581, del 3 de octubre de 2023, y pidió que se reconozcan las categorías correspondientes a los trabajadores que se encuentran dentro de los diez años previos a su jubilación.

Durante la mañana, los trabajadores se agruparon en el hall central del edificio, en un clima de tensión que no interrumpió por completo el funcionamiento del área. En el curso teórico de seguridad vial -aula número cuatro- se registraron momentos de confusión cuando se interrumpió momentáneamente la actividad y los asistentes comenzaron a quejarse. Minutos después, las clases fueron retomadas.

Desde el sindicato confirmaron que la conducción se encuentra en diálogo con los responsables del área y que esperan una respuesta formal a los planteos. “Estamos reclamando condiciones laborales dignas y el cumplimiento de las normas que protegen a los trabajadores municipales”, expresaron desde la conducción gremial.

La situación tiene antecedentes recientes: semanas atrás se registró un conflicto similar en Defensa Civil Municipal, con paro y quema de cubiertas frente a la repartición, que derivó en una mesa de diálogo con el Ejecutivo.

Mientras continúan las negociaciones en Tránsito, desde distintos sectores políticos ya comenzaron a analizar el alcance de estas protestas, que exponen un nuevo foco de conflicto entre el municipio capitalino y el sindicato que agrupa a sus empleados.

