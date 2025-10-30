Empleados municipales de la capital, de paro por “abusos, persecución laboral y traslados injustificados”

Un grupo de empleados de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se encuentra este jueves en asamblea y con medidas de fuerza en reclamo por lo que consideran “abusos, persecución laboral y traslados injustificados” dentro del área. La protesta se desarrolla en la sede de avenida Avellaneda al 600, mientras representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales mantienen una reunión con las autoridades de la repartición.