Video: condenaron a un agente de tránsito de Tucumán por haber pedido una coima en un control

El caso, investigado por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, se remonta al 30 de agosto de 2024.

TRABAJO CONJUNTO. Agentes de tránsito prestan también su servicio. TRABAJO CONJUNTO. Agentes de tránsito prestan también su servicio. LA GACETA / FOTOS DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Un agente de tránsito de San Miguel de Tucumán fue condenado a dos años de prisión condicional e inhabilitación tras ser hallado culpable de pedir una coima a un conductor. La clave para la condena fue un video grabado por la propia víctima, que registró el momento en que el agente le exigía dinero para evitar una multa.

El caso, investigado por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, se remonta al 30 de agosto de 2024, cuando Gabriel Risso Patrón, de 55 años, inspector de tránsito municipal, detuvo a un hombre de 52 años por estar mal estacionado. Según la acusación, Risso Patrón retuvo el carnet de conducir del hombre y le exigió $12.000 para no labrar la multa, citándolo en un lugar específico para concretar el pago.

La víctima, tras alertar a la Policía, grabó el encuentro con su celular, y capturó el momento en que Risso Patrón le solicitaba el dinero. El video fue presentado como prueba clave en el juicio abreviado, donde Risso Patrón reconoció su culpabilidad.

El acuerdo entre la fiscalía y la defensa resultó en una condena de dos años de prisión condicional, inhabilitación especial de dos años y seis meses, una multa de $60.000 y el cumplimiento de reglas de conducta. "El imputado tuvo dominio del hecho, habiendo solicitado a la víctima la entrega de una suma de dinero. Actuó deliberadamente con dolo directo para solicitar dinero con el fin de no labrar el acta de infracción correspondiente", aseguró el auxiliar de fiscal Federico Lizárraga.

Piden que se fijen las multas en la capital a través de un registro de infractores de tránsito

Nieva, sobre el paro de municipales: “Se están haciendo sumarios como nunca en la historia de la Dirección de Tránsito”

Efemérides del 6 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas
Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido
El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias
Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires
Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo
Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después
¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

La UNT presentó una propuesta de formación para consolidar su liderazgo institucional

El aeropuerto de Tafí del Valle, otra obra postergada desde hace un siglo

