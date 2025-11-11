Video: condenaron a un agente de tránsito de Tucumán por haber pedido una coima en un control

El acuerdo entre la fiscalía y la defensa resultó en una condena de dos años de prisión condicional, inhabilitación especial de dos años y seis meses, una multa de $60.000 y el cumplimiento de reglas de conducta. "El imputado tuvo dominio del hecho, habiendo solicitado a la víctima la entrega de una suma de dinero. Actuó deliberadamente con dolo directo para solicitar dinero con el fin de no labrar el acta de infracción correspondiente", aseguró el auxiliar de fiscal Federico Lizárraga.