Video: condenaron a un agente de tránsito de Tucumán por haber pedido una coima en un control

Un agente de tránsito de San Miguel de Tucumán fue condenado a dos años de prisión condicional e inhabilitación tras ser hallado culpable de pedir una coima a un conductor. La clave para la condena fue un video grabado por la propia víctima, que registró el momento en que el agente le exigía dinero para evitar una multa.
El caso, investigado por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, se remonta al 30 de agosto de 2024, cuando Gabriel Risso Patrón, de 55 años, inspector de tránsito municipal, detuvo a un hombre de 52 años por estar mal estacionado. Según la acusación, Risso Patrón retuvo el carnet de conducir del hombre y le exigió $12.000 para no labrar la multa, citándolo en un lugar específico para concretar el pago.
La víctima, tras alertar a la Policía, grabó el encuentro con su celular, y capturó el momento en que Risso Patrón le solicitaba el dinero. El video fue presentado como prueba clave en el juicio abreviado, donde Risso Patrón reconoció su culpabilidad.
El acuerdo entre la fiscalía y la defensa resultó en una condena de dos años de prisión condicional, inhabilitación especial de dos años y seis meses, una multa de $60.000 y el cumplimiento de reglas de conducta. "El imputado tuvo dominio del hecho, habiendo solicitado a la víctima la entrega de una suma de dinero. Actuó deliberadamente con dolo directo para solicitar dinero con el fin de no labrar el acta de infracción correspondiente", aseguró el auxiliar de fiscal Federico Lizárraga.