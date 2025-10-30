Comando Vermelho: qué es y cómo llegó a ser uno de los grupos criminales más poderosos de Brasil

El saldo de la operación es estremecedor: las autoridades reportaron más de 100 muertos (con cifras que alcanzan los 132 según otras fuentes), consolidando la acción como una de las más letales en la historia de la ciudad. Este evento no solo reavivó el debate sobre la seguridad y la brutalidad policial en las favelas cariocas, sino que obligó a gran parte de la región a preguntarse nuevamente sobre la naturaleza, el origen y el alcance del grupo que desafía el control estatal.