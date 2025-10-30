Secciones
Comando Vermelho: qué es y cómo llegó a ser uno de los grupos criminales más poderosos de Brasil

Es una de las organizaciones más antiguas y conocidas del país, con orígenes en la década de los 70 en las cárceles de Río de Janeiro con el objetivo de defender el derecho de los presos.

La violenta realidad del crimen organizado brasileño se manifestó con una intensidad devastadora esta semana. Río de Janeiro fue el epicentro de un megaoperativo policial llevado a cabo el martes, dirigido específicamente contra el Comando Vermelho (CV), una de las facciones criminales más poderosas del país.

El saldo de la operación es estremecedor: las autoridades reportaron más de 100 muertos (con cifras que alcanzan los 132 según otras fuentes), consolidando la acción como una de las más letales en la historia de la ciudad. Este evento no solo reavivó el debate sobre la seguridad y la brutalidad policial en las favelas cariocas, sino que obligó a gran parte de la región a preguntarse nuevamente sobre la naturaleza, el origen y el alcance del grupo que desafía el control estatal.

El impactante operativo del martes en Río de Janeiro, con su trágico balance de víctimas, subraya la necesidad de entender cómo una organización nacida en un entorno carcelario se convirtió en un imperio corporativo que hoy domina el narcotráfico y otras actividades ilícitas, proyectando su influencia más allá de las fronteras brasileñas, incluso con ramificaciones en Paraguay y Argentina. 

Origen  arcelario y ascenso: cómo nació el Comando Vermelho en Brasil

El Comando Vermelho (CV) no surgió en las calles, sino tras los muros de la prisión de Cândido Mendes en Isla Grande, Río de Janeiro, hacia 1979. Su nacimiento se dio en un contexto excepcional: la dictadura militar brasileña había decidido mezclar a presos comunes (muchos de ellos asaltantes de bancos) con presos políticos en el mismo complejo penitenciario.

Esta convivencia forzada fue el caldo de cultivo para su organización. Los presos políticos, con su experiencia en tácticas de disciplina y organización jerárquica, transmitieron a los delincuentes comunes lecciones cruciales sobre estructura, logística y resistencia. Inicialmente conocidos como la Falange LSN, el grupo se organizó bajo el lema "Paz, Justicia y Libertad" y un sistema de apoyo a prisioneros y sus familias.

No obstante, fue a partir de 1980 que el CV comenzó su transformación y expansión. Las fugas masivas preocuparon a las autoridades y la facción volcó su enfoque del asalto a bancos al control de los puntos de venta de drogas en las favelas de Río. Para 1985, el Comando Vermelho ya dominaba alrededor del 70% del mercado de drogas en el Gran Río, cimentando su poder y convirtiéndose en la primera gran organización criminal de la ciudad. 

A pesar de los enfrentamientos con facciones rivales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y su debilitamiento por arrestos, el CV sigue controlando vastas áreas de la ciudad y continúa siendo una amenaza transnacional con miles de combatientes activos.

