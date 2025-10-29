Terror en Río de Janeiro: una madre relató que decapitaron a su hijo y colgaron la cabeza en un árbol

“Lo degollaron a mi hijo, le cortaron el cuello, colgaron la cabeza en un árbol como un trofeo”, relató con la voz quebrada por la tristeza y la rabia. “Ejecutaron a mi hijo sin derecho a defensa. Fue asesinado”, declaró la mujer a la agencia AFP, mientras esperaba junto al padre del joven para reconocer los restos en la morgue.