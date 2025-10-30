Los argentinos compran cada vez menos en supermercados y se endeudan más

En paralelo, los demás medio de pago como el efectivo o el uso de tarjetas de débito se vieron disminuidos. Los pagos con débito bajaron de 34% a 26% y el pago con cash pasó de representar el 20% del total de las transacciones a ser solo del 16%. En este aspecto, las billeteras virtuales ganaron campo porque su uso aumentó: pasó de ser usada en un 7% a un 13% teniendo en cuenta el total de las operaciones. También se observó una tendencia a la morosidad, lo que indicaría una incapacidad de pago por parte de los consumidores.