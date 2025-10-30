Los argentinos compran cada vez menos en supermercados y se endeudan más

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) publicó un análisis que dejó evidenciada la caída de las ventas de los supermercados y el incremento del uso de tarjetas de crédito. Según el estudio, desde el inicio de la presidencia de Javier Milei, el consumo no pudo recuperar sus valores previos, perjudicando tanto a mayoristas, como a minoristas y revendedores.
Hasta julio, las ventas mayoristas cayeron hasta un 35% respecto a fines del año 2023, momento en que asumió la actual gestión nacional. Los supermercados permanecieron un 27% por debajo de las ventas de los últimos meses de la gestión de Alberto Fernández. Las ventas continúan sin recuperar sus niveles de hace 22 meses.
Los supermercados registraron en agosto un incremento interanual en las ventas de 0.34%. Respecto a las ventas de julio, en cambio, se hizo un 0.23% menos de ventas. Los autoservicios mayoristas, por su parte, tuvieron una baja del 8.4% interanual pero, respecto a las ventas de julio, hubo un leve incremento que no llegó a ser del 1%.
Crece el endeudamiento entre los argentinos
De acuerdo al informe de la UBA, hay otro factor destacado respecto al consumo que tiene que ver con el uso que se da a las tarjetas de crédito últimamente. El uso de este medio de pago se redujo en un 1% entre diciembre de 2023 y mayo de 2025. Pero el pago con tarjeta de crédito –que implica contraer una deuda– pasó a representar de un 39% a un 45% del total de las compras hechas en ese período.
En paralelo, los demás medio de pago como el efectivo o el uso de tarjetas de débito se vieron disminuidos. Los pagos con débito bajaron de 34% a 26% y el pago con cash pasó de representar el 20% del total de las transacciones a ser solo del 16%. En este aspecto, las billeteras virtuales ganaron campo porque su uso aumentó: pasó de ser usada en un 7% a un 13% teniendo en cuenta el total de las operaciones. También se observó una tendencia a la morosidad, lo que indicaría una incapacidad de pago por parte de los consumidores.
Los resultados obtenidos por la Facultad de Ciencias Económicas sugiere que una proporción creciente de los hogares debe endeudarse para poder afrontar gastos como compras de almacén y productos de limpieza.