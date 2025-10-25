Tras el cierre de tres supermercados, Cencosud se baja de la competencia por comprar Carrefour

El sorpresivo cierre de tres supermercados Vea en Tucumán generó reacciones diversas. Por una parte, el incuestionable reclamo de los trabajadores que perdieron sus empleos y, por otra, los rumores de compra de Carrefour Argentina por parte de Cencosud, la cadena dueña de los supermercados cerrados y de otros como Jumbo y Disco en el país.
Aunque se hablaba de la compra de Carrefour como un hecho, la versión no llegaba a ser cierta. La supuesta adquisición de la cadena francesa justificaba el cierre de tres supermercados como parte de un ajuste para reordenar las finanzas y la administración de Cencosud Argentina.
Cencosud se baja de la carrera por comprar Carrefour
Las versiones de compra de Carrefour no estuvieron del todo alejadas de la realidad, porque lo cierto es que la mega empresa chilena sí tenía planes de adquirir la cadena de supermercados que en algún momento fuera su competencia. Pero según informaron los encargados de la venta de Carrefour, Cencosud no está más en la carrera por incorporar a la marca que puso en venta sus locales en Argentina.
Tras la muerte de Horst Paulmann Kemna, dueño de Cencosud, en marzo de este año, la gestión pareció dar un giro. Pero desde la empresa informaron que siempre prestan atención a los movimientos del mercado y oportunidades de crecimiento, aunque “con disciplina en la asignación de capital”, señalaron.
Las empresas que podrían comprar Carrefour
Pese a la baja de una de las potenciales compradoras de Carrefour, aún quedan otras en juego. Los nombres de Coto, Grupo De Narváez –con la participación de L Catterton– y Klaff Realty son los que más resuenan. En la próxima etapa del proceso de venta, en noviembre, las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas por la adquisición de Carrefour.
Para su holding, Francisco De Narváez decidió formar una alianza con uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, L Catterton. El respaldo convirtió a GDN en uno de los favoritos y los que se ven más cerca de ganar la carrera.