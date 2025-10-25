Secciones
EconomíaNoticias económicas

Tras el cierre de tres supermercados, Cencosud se baja de la competencia por comprar Carrefour

Otros tres gigantes siguen en la disputa por la compra de la cadena francesa en Argentina.

Tras el cierre de tres supermercados, Cencosud se baja de la competencia por comprar Carrefour
Hace 3 Hs

El sorpresivo cierre de tres supermercados Vea en Tucumán generó reacciones diversas. Por una parte, el incuestionable reclamo de los trabajadores que perdieron sus empleos y, por otra, los rumores de compra de Carrefour Argentina por parte de Cencosud, la cadena dueña de los supermercados cerrados y de otros como Jumbo y Disco en el país.

Tras el cierre de tres sucursales de Vea en Tucumán, Cencosud emitió un comunicado

Tras el cierre de tres sucursales de Vea en Tucumán, Cencosud emitió un comunicado

Aunque se hablaba de la compra de Carrefour como un hecho, la versión no llegaba a ser cierta. La supuesta adquisición de la cadena francesa justificaba el cierre de tres supermercados como parte de un ajuste para reordenar las finanzas y la administración de Cencosud Argentina.

Cencosud se baja de la carrera por comprar Carrefour

Las versiones de compra de Carrefour no estuvieron del todo alejadas de la realidad, porque lo cierto es que la mega empresa chilena sí tenía planes de adquirir la cadena de supermercados que en algún momento fuera su competencia. Pero según informaron los encargados de la venta de Carrefour, Cencosud no está más en la carrera por incorporar a la marca que puso en venta sus locales en Argentina.

Tras la muerte de Horst Paulmann Kemna, dueño de Cencosud, en marzo de este año, la gestión pareció dar un giro. Pero desde la empresa informaron que siempre prestan atención a los movimientos del mercado y oportunidades de crecimiento, aunque “con disciplina en la asignación de capital”, señalaron.

Las empresas que podrían comprar Carrefour

Pese a la baja de una de las potenciales compradoras de Carrefour, aún quedan otras en juego. Los nombres de Coto, Grupo De Narváez –con la participación de L Catterton– y Klaff Realty son los que más resuenan. En la próxima etapa del proceso de venta, en noviembre, las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas por la adquisición de Carrefour.

Para su holding, Francisco De Narváez decidió formar una alianza con uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, L Catterton. El respaldo convirtió a GDN en uno de los favoritos y los que se ven más cerca de ganar la carrera.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos
1

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial
2

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer
3

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades
4

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado marcado por los chaparrones y la inestabilidad
5

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado marcado por los chaparrones y la inestabilidad

Denuncian otra agresión de patovicas a la salida de un boliche
6

Denuncian otra agresión de patovicas a la salida de un boliche

Más Noticias
¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Comentarios