Tras el cierre de tres supermercados, Cencosud se baja de la competencia por comprar Carrefour

Cencosud se baja de la carrera por comprar Carrefour

Las versiones de compra de Carrefour no estuvieron del todo alejadas de la realidad, porque lo cierto es que la mega empresa chilena sí tenía planes de adquirir la cadena de supermercados que en algún momento fuera su competencia. Pero según informaron los encargados de la venta de Carrefour, Cencosud no está más en la carrera por incorporar a la marca que puso en venta sus locales en Argentina.