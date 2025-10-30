Muere Floyd Roger Myers Jr., actor de “El príncipe del rap”, a los 42 años

El recordado actor Floyd Roger Myers Jr., conocido por interpretar al joven Will Smith en la icónica serie de los 90 “El príncipe del rap” (The Fresh Prince of Bel-Air), falleció el 29 de octubre de 2025 a los 42 años. La noticia fue confirmada por su madre, Renee Trice, al medio estadounidense TMZ.
¿De qué murió Floyd Roger Myers Jr.?
Según informó su familia, Floyd Roger Myers Jr. murió a causa de un infarto en su casa de Maryland, Estados Unidos, durante la madrugada del miércoles 29 de octubre.
La madre del actor explicó que su hijo había sufrido tres ataques cardíacos previos en los últimos tres años, lo que afectó seriamente su salud. Además, contó que habló con él apenas unas horas antes de su fallecimiento.
Su paso por “El príncipe del rap” y otras producciones
Myers Jr. comenzó su carrera como actor infantil al interpretar al joven Will Smith en un episodio de la tercera temporada de “El príncipe del rap”.
Posteriormente, participó en la miniserie “The Jacksons: An American Dream”, donde dio vida a Marlon Jackson, uno de los hermanos del famoso clan musical.
Su última aparición en televisión fue en el año 2000, en la serie “Young Americans”. Luego, decidió retirarse de la actuación.
¿A qué se dedicaba después de actuar?
Tras alejarse del mundo del espectáculo, Floyd Roger Myers Jr. cofundó The Fellaship Men’s Group, una organización sin fines de lucro dedicada a empoderar a los hombres para “liderar, sanar y prosperar”, promoviendo la salud mental masculina.
Desde la entidad compartieron un emotivo mensaje tras su muerte:
“Se ha ido, pero nunca lo olvidaremos. La misión continuará en tu honor. La próxima reunión de hombres será memorable, tal como habíamos hablado. Te queremos, hermano. Descansa en paz, el hermano mayor se encargará de todo a partir de ahora”.
La familia de Floyd Roger Myers busca recaudar fondos para su funeral
Su hermana, Tyree Trice, inició una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos del funeral. En la descripción, recordó al actor como “un padre devoto, un hermano cariñoso y un amigo cuya risa y calidez conmovían a todos los que lo conocieron”.
Myers era padre de cuatro hijos: Taelyn, Kinsley, Tyler y Knox.
“Nuestra familia enfrenta la inimaginable pérdida de alguien que lo era todo para nosotros”, escribió Tyree.
Un adiós a un actor querido por los fans
Aunque su paso por la televisión fue breve, Floyd Roger Myers Jr. dejó una huella imborrable entre los seguidores de “El príncipe del rap”, serie que marcó a toda una generación en los años 90.
Su talento, carisma y compromiso con el bienestar de los demás serán recordados por siempre.