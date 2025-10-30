Desde Brasil, una lectura sobre la violencia y el horror en Río de Janeiro: “Esto es una masacre”

Según el académico, el discurso oficial que vincula a todas las víctimas con el narcotráfico es parte de un mecanismo ideológico que justifica la represión. “La guerra a las drogas en Brasil es una guerra contra los pobres, contra los negros, contra los habitantes de las favelas. No hay fábricas de armas ni de drogas allí. Los verdaderos operadores del crimen están en los barrios ricos y en el mercado financiero. Las favelas no son territorios violentos: son territorios violentados”, dijo.