Horóscopo chino: cómo le irá a cada signo en noviembre, según Ludovica Squirru

Según las visiones de Squirru, noviembre estará marcado por importantes contrastes, donde algunos signos, como el Dragón o la Serpiente, podrían ver repuntes significativos en el ámbito económico y laboral. Por otro lado, animales como el Tigre o el Gallo deberán enfocarse en purificar sus hábitos y proteger su bienestar emocional de las tensiones externas. ¿Cómo canalizar la energía del mes para alcanzar la armonía, evitar bloqueos y aprovechar las bendiciones de la astrología china?