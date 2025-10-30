Ludovica Squirru enciende las luces sobre lo que el destino oriental tiene reservado para los 12 animales del horóscopo chino durante el inminente mes de noviembre. Tras un periodo de cierres y transiciones, la energía del nuevo mes promete traer consigo un reacomodamiento de fuerzas astrales, que afectará desde las finanzas personales hasta las relaciones interpersonales y la estabilidad emocional de cada animal.
Según las visiones de Squirru, noviembre estará marcado por importantes contrastes, donde algunos signos, como el Dragón o la Serpiente, podrían ver repuntes significativos en el ámbito económico y laboral. Por otro lado, animales como el Tigre o el Gallo deberán enfocarse en purificar sus hábitos y proteger su bienestar emocional de las tensiones externas. ¿Cómo canalizar la energía del mes para alcanzar la armonía, evitar bloqueos y aprovechar las bendiciones de la astrología china?
Horóscopo chino: cómo le irá a cada signo en noviembre, según Ludovica Squirru
Rata
El influjo del Chancho llega como un bálsamo, deteniendo la energía por momentos calamitosa de la Serpiente sobre ustedes. La primera mitad del mes teje momentos divertidos y frívolos, aunque el cosmos advierte sobre riesgos innecesarios. No tientes al destino.
Búfalo
El Chancho desciende para calmar al Búfalo, que lleva meses vibrando en una frecuencia desatada. Un viaje sanador se materializará con la ayuda de almas fieles, pero es crucial no peregrinar hacia zonas energéticamente complicadas. Hay propensión a accidentes; la prudencia será tu escudo.
Tigre
El Chancho siempre desata cambios gigantes en el Tigre. La vibración de la madera (del año) combinada con el fuego de la Serpiente (del mes) puede generar bloqueos derivados de la vida sedentaria. Las estrellas indican que te buscarán para resolver problemas kármicos ajenos.
Conejo
Una nueva oleada de exceso de energía madera impacta en tu signo, pero los retos astrales serán distintos este mes. Si permites que la impaciencia y la intolerancia ganen la batalla, podrías atraer males estomacales. Deberás enfocarte en purificar tus hábitos y desatorar emociones contenidas.
Dragón
Los Dragones sentirán que este es su ambiente natural. Se impondrán retos y compromisos a cumplir en el corto plazo y, si logran la concentración total, es posible que alcancen una gran notoriedad. Sin embargo, el mes del Chancho será difícil para el zodíaco en general; cuidado con la vibración del dinero.
Serpiente
Los cambios llegan con una fuerza arrolladora y tu misión será aprender a fluir y adaptarte. No arriesgues. No modifiques las energías de tu hogar. Fíjate muy bien dónde ubicas tu cama, tu lugar de descanso sagrado. Este mes caótico envuelve a todas las Serpientes.
Caballo
Deberás honrar tu salud en el mes del Chancho, pues las estrellas marcan una alta probabilidad de contagio. También vibrarás en alta sensibilidad, propenso a que una leve distimia se transforme en depresión. Escucha los consejos básicos de salud como si fueran mantras.
Cabra
Tu signo es compatible con la energía del Chancho, por lo que este mes abre un portal de buenas oportunidades y fortuna. Podrás atravesar cualquier contingencia con la mirada al frente y recuperando esa dignidad que parecía perdida meses atrás.
Mono
Noviembre, el mes del Chancho, será menos provechoso que el anterior, pero el universo te promete estabilidad si mantienes una buena disposición y solidaridad. Serás tentado a evadir responsabilidades emocionales; protégete de esas sombras.
Gallo
Bajo la energía del Chancho, podrías verte envuelto en una explosión energética. Quedarás vulnerable a cambios fuertes y, a veces, profundos. Dichos movimientos arrastrarán pensamientos dolorosos y pérdidas. Evita los viajes largos.
Perro
El mes del Chancho es el portal perfecto para iniciar proyectos y absorber nuevos conocimientos. Tu energía estará desbordante y será contagiosa. Todos los Perros tendrán un séquito de admiradores, a quienes deberán tratar con cariño, pero sin dejarse engatusar por el ego.
Chancho
Tu propio mes te enfrenta con asuntos kármicos de tus etapas de vida. Necesitarás ayuda profesional y guía espiritual en todos los aspectos. La gran lección del mes será aprender a soltar, dejar ir y comprender el principio sagrado de la impermanencia.