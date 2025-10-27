Horóscopo chino: los signos que terminarán el mes a puro disfrute y bienestar económico, según Ludovica Squirru

Llegados los últimos días de octubre, hay quienes verán en su suerte un cambio rotundo. El horóscopo chino anuncia que algunos animales del zoo vivirán el mejor momento de su año. De acuerdo con Ludovica Squirru, serán tres de ellos los más favorecidos para cerrar el mes con alegría, bienestar y oportunidades económicas inesperadas.