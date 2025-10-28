Secciones
SociedadActualidad

Horóscopo chino: los signos que deberán cuidarse de una traición antes de que llegue noviembre

La filosofía china advirtió sobre la energía caótica de la última semana de octubre.

Los signos que se enfrentarán a traiciones a fines de octubre. Los signos que se enfrentarán a traiciones a fines de octubre.
Hace 4 Hs

Para el horóscopo chino, la última semana de octubre será la más caótica. Aunque le quedan pocos días para terminar, lo que resta de este mes está influido por energías de conflicto, celos y traiciones que podrían afectar a algunos signos. Y aunque esta advertencia puede desanimar a algunos, no se trata menos que de un aprendizaje que les permitirá transformar sus vidas.

Horóscopo chino: los signos que terminarán el mes a puro disfrute y bienestar económico, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que terminarán el mes a puro disfrute y bienestar económico, según Ludovica Squirru

En esta última etapa de octubre, los animales de la rueda zodiacal podrán encontrarse con conflicto pero también con muchas revelaciones. Aquellos vínculos que parecían estables podrían mostrar su verdadera intención y algunas relaciones podrían romperse para siempre.

Los signos que podrían sufrir una traición a fines de octubre

Los astrólogos advirtieron que la influencia combinada de la Serpiente de madera que rige las energías de este año, junto con la transición lunar hacia noviembre puede generar tensiones emocionales y malos entendidos en los ámbitos laboral y afectivo. Para el horóscopo chino, cuatro signos podrían encontrarse con decepciones y traiciones en sus vínculos.

Serpiente

Los vínculos de la Serpiente podrían verse comprometidos por una traición en el entorno laboral o de amistad. Para ellos, la recomendación está en simplemente mantener la calma y no tomar decisiones apresuradas. A veces, descubrir la verdad es la llave para avanzar hacia vínculos más sinceros.

Mono

Otro de los animales del zodíaco propenso a los engaños y las manipulaciones en estos últimos días es el Mono. Antes de noviembre, los nacidos bajo este signo deberán proteger su energía y alejarse de personas que restan en lugar de sumar.

Gallo

En el caso del Gallo, la advertencia llega en el plano afectivo. Algunos astrólogos como Mhoni Vidente coinciden en que podría haber desilusiones amorosas o la aparición de alguien del pasado que busca confundir. Encender una vela blanca y meditar ayuda a recuperar el equilibrio.

Caballo

El Caballo enfrentará una semana de tensiones emocionales. Podrían salir a la luz secretos o comentarios que provoquen desconfianza. Los astrólogos aconsejan escuchar más y hablar menos, y evitar discusiones innecesarias.


Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca
1

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas
2

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional
3

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han
4

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso
5

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

Algunas de las respuestas sobre el macabro crimen del contador de Aguilares
6

Algunas de las respuestas sobre el macabro crimen del contador de Aguilares

Más Noticias
El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

Prevén un 100% de probabilidad de lluvias en Tucumán: ¿a qué hora comenzará a llover?

Prevén un 100% de probabilidad de lluvias en Tucumán: ¿a qué hora comenzará a llover?

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Anmat prohibió la golosina “gallinita” elaborada en Tucumán: cuál fue el motivo

Anmat prohibió la golosina “gallinita” elaborada en Tucumán: cuál fue el motivo

Comentarios