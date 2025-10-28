Horóscopo chino: los signos que deberán cuidarse de una traición antes de que llegue noviembre

Para el horóscopo chino, la última semana de octubre será la más caótica. Aunque le quedan pocos días para terminar, lo que resta de este mes está influido por energías de conflicto, celos y traiciones que podrían afectar a algunos signos. Y aunque esta advertencia puede desanimar a algunos, no se trata menos que de un aprendizaje que les permitirá transformar sus vidas.
En esta última etapa de octubre, los animales de la rueda zodiacal podrán encontrarse con conflicto pero también con muchas revelaciones. Aquellos vínculos que parecían estables podrían mostrar su verdadera intención y algunas relaciones podrían romperse para siempre.
Los signos que podrían sufrir una traición a fines de octubre
Los astrólogos advirtieron que la influencia combinada de la Serpiente de madera que rige las energías de este año, junto con la transición lunar hacia noviembre puede generar tensiones emocionales y malos entendidos en los ámbitos laboral y afectivo. Para el horóscopo chino, cuatro signos podrían encontrarse con decepciones y traiciones en sus vínculos.
Serpiente
Los vínculos de la Serpiente podrían verse comprometidos por una traición en el entorno laboral o de amistad. Para ellos, la recomendación está en simplemente mantener la calma y no tomar decisiones apresuradas. A veces, descubrir la verdad es la llave para avanzar hacia vínculos más sinceros.
Mono
Otro de los animales del zodíaco propenso a los engaños y las manipulaciones en estos últimos días es el Mono. Antes de noviembre, los nacidos bajo este signo deberán proteger su energía y alejarse de personas que restan en lugar de sumar.
Gallo
En el caso del Gallo, la advertencia llega en el plano afectivo. Algunos astrólogos como Mhoni Vidente coinciden en que podría haber desilusiones amorosas o la aparición de alguien del pasado que busca confundir. Encender una vela blanca y meditar ayuda a recuperar el equilibrio.
Caballo
El Caballo enfrentará una semana de tensiones emocionales. Podrían salir a la luz secretos o comentarios que provoquen desconfianza. Los astrólogos aconsejan escuchar más y hablar menos, y evitar discusiones innecesarias.