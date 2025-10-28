Horóscopo chino: los signos que deberán cuidarse de una traición antes de que llegue noviembre

Para el horóscopo chino, la última semana de octubre será la más caótica. Aunque le quedan pocos días para terminar, lo que resta de este mes está influido por energías de conflicto, celos y traiciones que podrían afectar a algunos signos. Y aunque esta advertencia puede desanimar a algunos, no se trata menos que de un aprendizaje que les permitirá transformar sus vidas.