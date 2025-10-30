Bizcochuelo de banana saludable: sin harinas, sin gluten y listo en cinco minutos

Existen muchas opciones de desayunos que no solo comprenden las monótonas tostadas con queso y mermelada. Si deseamos variar el menú de las mañanas, sin caer en aperitivos más calóricos, pero quizás más asequibles como medialunas o tortillas, podemos agregar a la lista este bizcochuelo sumamente sencillo de preparar. Esta receta puede traer más emoción a las primeras horas del día e incluso alegrar nuestras mañanas. Se trata de una elaboración que ha sido diseñada para ser preparada en los momentos más apurados del día.
Podemos hacer nuestras mañanas más sencillas y a la vez más emocionantes con esta fácil receta de bizcochuelo de banana. La preparación es perfecta para realizar cuando no tenemos mucho tiempo, por lo que es un postre ideal para incorporar como desayuno. Se trata de una deliciosa receta hechoaa base de avena, bananas y huevos que no lleva harinas y es una excelente idea para incluso almacenar y tener disponible cuando no deseemos comer unas simples tostadas.
¿Cuáles son los beneficios de los ingredientes de este bizcochuelo?
Esta receta de bizcochuelo de banana es sumamente saludable y permite aprovechar la fruta que puede parecer desechable. Si estamos buscando una forma de usar bananas que parezcan estar viejas, podemos hacer esta receta. Además de resultar bastante económico, este ingrediente aporta una serie de beneficios para la salud. Entre ellos se trata de un alimento rico en fibras que ayuda a regular el intestino y reducir la presión arterial, debido a que es una excelente fuente de magnesio y potasio, minerales que favorecen la relajación de los vasos sanguíneos, facilitando la circulación de la sangre.
Otro ingrediente beneficioso de esta receta es la avena. Esta reemplaza a las harinas refinadas y hacen de esta preparación una libre de gluten. Esta aporta energía y ayuda a controlar el azúcar en sangre debido a que la fibra que contiene no se digiere ni absorbe, lo que no provoca un aumento repentino del azúcar en nuestro tejido, algo que sí hacen otros tipos de carbohidratos.
¿Cómo preparar el bizcochuelo de banana para el desayuno?
Esta receta es ideal para preparar por las mañanas a la vez que contiene componentes sumamente sencillos de conseguir. En pocos minutos podrás preparar este delicioso postre.
Ingredientes
- 3 bananas maduras
- 2 huevos
- 2 cucharadas de yogur
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 2 cucharadas de miel
- 1 cucharadita de esencia vainilla
- 1 1/2 taza de avena
- 2 cucharadas de aceite de coco, derretido
Elaboración
1. Trituramos todos los ingredientes en una procesadora o licuadora, excepto la banana. La mezcla no quedará demasiado suave, pero tampoco debe quedar muy grumosa.
2. Precalentamos el horno a 180ºC.
3. Picamos la banana que queda y la mezclamos con el resto de la masa.
4. Cubrimos un molde para hornear pequeño con papel manteca y vertemos la mezcla uniformemente.
5. Horneamos durante 20-30 minutos o hasta que el bizcochuelo esté dorado o se sienta firme al tacto.
6. Dejamos enfriar y disfrutamos inmediatamente en el desayuno.