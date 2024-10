Muffins de chocolate sin gluten y sin lácteos: una receta saludable para disfrutar en cualquier momento

Las preparaciones sin gluten con frecuencia pueden no ser tan atractivas como las versiones regulares. El sabor suele ser más leve y la textura muchas veces menos llamativa. A la vez los productos que no contienen estas proteínas pueden ser mucho más costosos que aquellos que la presentan. Pero no por estas razones debemos renunciar a lso postres que nos gustan, ya que en pocos pasos y con una lista de pocos ingredientes podemos preparar los muffins de chocolate sin gluten para disfrutar en cualquier momento.