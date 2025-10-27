Gustavo Sáenz apuntó contra Cristina Kirchner tras las elecciones: “Lo que pasó el domingo en el país es su responsabilidad”

A menos de 24 horas de los resultados de las elecciones del 26 de octubre, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzó duras críticas contra Cristina Fernández de Kirchner, responsabilizándola por la derrota del peronismo en el norte del país y cuestionando su influencia dentro del Partido Justicialista.
En una publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Sáenz escribió:
“Sra. Cristina, usted intervino los PJ de Salta, Jujuy y Misiones para poner a dedo candidatos de La Cámpora que sean funcionales a usted y a su hijo. El PJ no es una pyme familiar”.
El mandatario salteño agregó:
“Por una vez en la vida, hágase cargo de algo. Lo que pasó el domingo en el país es su responsabilidad y el terror de muchos argentinos de que vuelva. Ya tuvo su oportunidad; deje que la historia la juzgue. Siga bailando tranquila en su balcón y devuélvales los PJ intervenidos a sus legítimos dueños”.
Sáenz cerró su mensaje señalando que “sus candidatos hicieron la peor elección de la historia en estas tres provincias”, en referencia a los magros resultados obtenidos por los postulantes kirchneristas en Salta, Jujuy y Misiones.
Críticas al kirchnerismo tras el resultado electoral
Las declaraciones del gobernador se suman a una ola de cuestionamientos dentro del peronismo tras los comicios nacionales, donde el espacio kirchnerista perdió peso en varias regiones. Sáenz, quien ha mantenido una posición crítica frente a La Cámpora y al liderazgo de Cristina Kirchner, pidió una “autocrítica real” dentro del movimiento justicialista y el fin de las intervenciones partidarias impuestas desde Buenos Aires.