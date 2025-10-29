"Cometa o nave espacial": ¿por qué la NASA no emitió ningún aviso relacionado con el 3I/ATLAS?

Este cuerpo celeste despertó la atención de astrónomos por su posible origen interestelar, siendo el tercer objeto conocido de esta categoría después de 'Oumuamua y 2I/Borisov. Pese a su interés científico y naturaleza inusual, el cometa no representa un riesgo de impacto inminente para la Tierra. La confusión surgió a partir de una campaña científica rutinaria que algunos medios malinterpretaron, mezclando conceptos de "objeto peligroso" con "origen interestelar" sin respaldo riguroso.