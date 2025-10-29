Secciones
"Cometa o nave espacial": ¿por qué la NASA no emitió ningún aviso relacionado con el 3I/ATLAS?

Este cuerpo celeste despertó la atención de astrónomos por su posible origen interestelar, siendo el tercer objeto conocido de esta categoría después de 'Oumuamua y 2I/Borisov.

Titulares sensacionalistas circulan en internet y plataformas digitales, sugiriendo que la agencia espacial NASA activó un protocolo de defensa planetaria. Estas narrativas apocalípticas emplean frases como "alerta internacional" y "objeto potencialmente peligroso". Esta cobertura dista bastante de la verdadera situación científica que rodea al cometa 3I/ATLAS.

Este cuerpo celeste despertó la atención de astrónomos por su posible origen interestelar, siendo el tercer objeto conocido de esta categoría después de 'Oumuamua y 2I/Borisov. Pese a su interés científico y naturaleza inusual, el cometa no representa un riesgo de impacto inminente para la Tierra. La confusión surgió a partir de una campaña científica rutinaria que algunos medios malinterpretaron, mezclando conceptos de "objeto peligroso" con "origen interestelar" sin respaldo riguroso.

La "alerta de defensa" de la NASA: ¿Qué es en realidad?

El protocolo de defensa planetaria se reserva únicamente para objetos que representan una amenaza real de colisión con la Tierra. La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA no emitió ningún aviso relacionado con 3I/ATLAS. La activación de este plan coordinado por la ONU solo sucede si un Objeto Cercano a la Tierra (NEO) supera un umbral de riesgo establecido, como ocurrió brevemente con el asteroide 2024 YR4.

La desinformación nace de una campaña de observación internacional que impulsa la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN). Esta red de colaboración científica, donde participa la NASA, organiza ejercicios anuales para medir la posición y velocidad de cometas. Para 2025, la IAWN seleccionó a 3I/Atlas debido a su gran interés para la investigación, no por representar un riesgo de impacto.

El cometa 3I/ATLAS pasará a millones de kilómetros de la Tierra, lo cual descarta cualquier riesgo de colisión. Este objeto interestelar alcanzará su punto más cercano al Sol, su perihelio, el 29 de octubre. Después de rodear la estrella como una herradura, el cuerpo celeste emprenderá su escape definitivo del sistema solar a una velocidad aproximada de 220,000 km/h.

La importancia científica del 3I/ATLAS

Para la comunidad científica, los cometas interestelares actúan como cápsulas del tiempo, pues contienen información de rincones remotos del cosmos. El análisis de estos materiales primigenios podría arrojar luz sobre cómo se formaron sistemas estelares distintos al nuestro, aportando pistas sobre los ingredientes que componen planetas y la vida. 3I/Atlas muestra una composición química anómala, con níquel pero sin hierro, característica nunca antes vista en otros cometas.

La sucesión de anuncios sobre el cometa incluyó declaraciones del físico teórico de Harvard, Avi Loeb. Loeb sugirió que 3I/Atlas podría mostrar un cambio de comportamiento que confirmaría su naturaleza tecnológica, considerando que podría tratarse de una nave espacial. El científico inventó una "escala de Loeb" para medir la probabilidad de origen artificial, otorgándole un 4 de 10 al objeto, pero esta escala carece de reconocimiento oficial de cualquier agencia espacial internacional.

