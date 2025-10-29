El Gobierno argentino dispondrá el "alerta máxima" en las fronteras con Brasil tras el megaoperativo en Río de Janeiro

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que el Gobierno activará un protocolo de alerta máxima en las fronteras con Brasil, en respuesta al violento operativo policial en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho, la organización criminal más poderosa de ese país.
Patricia Bullrich anunció “alerta máxima” en las fronteras con Brasil
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, detalló que dispondrá una reunión en el Ministerio de Seguridad Nacional para definir los pasos a seguir.
“Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o pase de aquellos que se deben estar moviendo de lugar, desde el centro del conflicto en Río”, explicó Bullrich.
La funcionaria precisó que la medida implicará un refuerzo de controles migratorios y aduaneros, especialmente en la triple frontera y el puente Tancredo Neves, donde se registró “mucho movimiento” en los últimos días.
Qué significa la “alerta máxima”
Según Bullrich, esta categoría de alerta implica revisar antecedentes y movimientos de todos los ciudadanos brasileños que ingresen al país, “sin confundir turistas con personas que puedan tener vínculos con el crimen organizado”.
El objetivo es prevenir la expansión de células criminales del Comando Vermelho hacia territorio argentino, tras el megaoperativo policial en Río de Janeiro que dejó más de 120 muertos, entre ellos cuatro agentes de seguridad, según datos de la Defensoría Pública regional.
Operativo en Río de Janeiro: 120 muertos y más de 100 órdenes de captura
El pasado martes, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva lanzó una masiva operación en las favelas de Alemão y Penha, zonas dominadas por el Comando Vermelho.
El operativo incluyó el uso de drones, bombas y armamento pesado, en uno de los enfrentamientos más violentos de los últimos años en Brasil.
El embajador argentino en Brasil: “No hay argentinos involucrados”
El embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, confirmó que no hay ciudadanos argentinos entre las víctimas del operativo. Además, el consulado argentino en Río de Janeiro difundió una serie de recomendaciones para los turistas, entre ellas evitar desplazamientos hacia zonas conflictivas y mantenerse informados a través de canales oficiales.
Bullrich: “Hasta el último día seguiré al frente del Ministerio”
La ministra, que dejará su cargo el próximo 10 de diciembre para asumir como senadora por la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que continuará trabajando “hasta el último día” en el Ministerio de Seguridad.
“Hemos derrumbado la filosofía zafarronista y planteado la de ‘el que las hace, las paga’. Defendemos a la sociedad y a las víctimas, siempre contra los delincuentes”, subrayó Bullrich.
En las últimas elecciones, Bullrich se impuso con el 50,32% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires, accediendo por primera vez a una banca en el Senado.