Ataque al Comando Vermelho: un “horrorizado” Lula convoca a sus ministros

BRASILIA, Brasil.- El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva está “horrorizado” por el número de muertos que dejó el martes la operación antinarco más letal de la historia de Rio de Janeiro, dijo su ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski.
Más de un centenar de personas murieron en la megaoperación policial contra el grupo criminal Comando Vermelho, según las autoridades. Una delegación de su gobierno se preparaba para viajar a Rio para mantener una “reunión de urgencia” con Castro.
Organismos internacionales y organizaciones civiles condenaron la operación. La ONU se dijo “horrorizada” y 30 entidades, incluida Amnistía Internacional, denunciaron que la acción pone a la ciudad en un estado de terror.
Hasta ahora la actuación contra el crimen mas letal en la historia de Brasil era la masacre de Carandiru, estado de San Pablo. El 2 de octubre de 1992, 111 presos fueron asesinados en un operativo de la policía militar que buscaba controlar un motín en ese penal.
El megaoperativo provocó el caos el martes en Rio. Escuelas suspendieron clases, el transporte público colapsó y miles de vecinos quedaron atrapados sin poder regresar a sus casas.
El gobernador Castro ordenó reforzar el patrullaje en todo el territorio del estado, particularmente en las principales autopistas, los accesos a la región metropolitana y el transporte público.
“Narcoterroristas”
Castro abraza la tesis de que los narcotraficantes son terroristas a los que se enfrenta, como Donald Trump, con ataques extrajudiciales. Se refiere a ellos como “narcoterroristas”, calificativo que también usa el senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, aliado político de Castro. Flávio Bolsonaro sugirió la semana pasada a Estados Unidos que atacara las embarcaciones que, según acusó sin pruebas, navegan cargadas de droga por la bahía de Guanabara, frente a Río.
El jefe de la ONU, Antonio Guterres, está “muy preocupado” por el balance de la megaoperación que dejó más de un centenar de muertos, dijo su portavoz. “Destaca que el uso de la fuerza en las operaciones policiales debe adherirse a las leyes y estándares internacionales de derechos humanos, y exhorta a las autoridades a realizar una investigación inmediata”, dijo a periodistas Stephane Dujarric, portavoz de Guterres.
La matanza policial se produjo en vísperas de que la semana próxima Brasil acoja la cumbre mundial del clima, que organiza la ONU, y que reunirá a alcaldes de todo el mundo en Río y líderes internacionales en Belém, en la Amazonia. A esa reunión, presidida por Lula, se espera que acudan el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente español, Pedro Sánchez, entre otros.
El gobernador Castro declaró que no recibió apoyo de las tropas federales y que Río de Janeiro estaba “solo”. “Esta vez, como a lo largo de todo este mandato, no contamos con la ayuda ni de blindados, ni de ningún agente de las fuerzas federales, ni de Seguridad, ni de Defensa. Río de Janeiro está completamente solo en esta lucha”, dijo, aunque luego afirmó que no solicitó apoyo de las Fuerzas Armadas para esta operación en concreto.