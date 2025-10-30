Ataque al Comando Vermelho: un “horrorizado” Lula convoca a sus ministros

El gobernador Castro declaró que no recibió apoyo de las tropas federales y que Río de Janeiro estaba “solo”. “Esta vez, como a lo largo de todo este mandato, no contamos con la ayuda ni de blindados, ni de ningún agente de las fuerzas federales, ni de Seguridad, ni de Defensa. Río de Janeiro está completamente solo en esta lucha”, dijo, aunque luego afirmó que no solicitó apoyo de las Fuerzas Armadas para esta operación en concreto.