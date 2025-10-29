Día Mundial del ACV: señales de alerta y cómo reaccionar ante un ataque cerebrovascular

Los síntomas

“El personal de ambulancia tiene la capacidad de reconocer los síntomas de un ataque cerebrovascular, de hacer las cosas que tiene que hacer de forma inmediata para atender a estos pacientes y trasladarlos a un centro que tenga capacidad resolutiva y la complejidad para el abordaje de este tipo de patología. El Hospital Padilla es el centro de referencia en patología neurológica y neuroquirúrgica de la provincia”, explicó al tiempo que sostuvo la demanda por patología cerebrovascular es enorme, ya que en el Padilla se recibe de urgencia entre dos y tres casos por día, lo cual refuerza muchísimo la experiencia en la especialidad.