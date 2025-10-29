Luna Nueva de noviembre 2025: rituales para aprovechar toda su energía

El color blanco simboliza la pureza, la claridad y la protección espiritual. Prender una vela blanca esta noche es un gesto que sirve para potenciar la limpieza de energías pesadas, atraer luz y equilibrio, fortalecer la conexión con los propósitos personales y que los deseos se “eleven” con más fuerza.También se puede sumar una pequeña meditación o escribir en un papel lo que se quiere dejar atrás y quemarlo en la llama de la vela.