Luna Nueva de noviembre 2025: rituales para aprovechar toda su energía

Por esta razón, este momento astronómico se considera el lapso ideal para realizar rituales de limpieza energética y protección personal.

Hace 1 Hs

La Luna Nueva marca el comienzo de un nuevo ciclo lunar y se relaciona directamente con los inicios y la renovación. Según el calendario, esta fase llegará el próximo lunes 20 de noviembre, trayendo consigo una poderosa energía de cambio. Esta lunación es considerada una de las más influyentes del mes.

La noche de Luna Nueva atrae especialmente a quienes desean generar un cambio en su vida y desean desprenderse de lo negativo. Por esta razón, este momento astronómico se considera el lapso ideal para realizar rituales de limpieza energética y protección personal.

Qué pasa durante la Luna Nueva y por qué hay que prender una vela blanca

Durante la Luna Nueva, el satélite no es visible desde la Tierra porque se encuentra alineado entre nuestro planeta y el Sol. Esta fase representa el comienzo de un ciclo, una oportunidad para sembrar deseos, proyectos y dejar atrás lo que ya no suma.

El color blanco simboliza la pureza, la claridad y la protección espiritual. Prender una vela blanca esta noche es un gesto que sirve para potenciar la limpieza de energías pesadas, atraer luz y equilibrio, fortalecer la conexión con los propósitos personales y que los deseos se “eleven” con más fuerza.También se puede sumar una pequeña meditación o escribir en un papel lo que se quiere dejar atrás y quemarlo en la llama de la vela.

Cómo hacer este ritual en Luna Nueva, paso a paso

-Prepará el espacio: abrí una ventana o puerta para renovar el aire.

-Encendé una vela blanca: si querés, acompañala con incienso o música suave.

-Escribí tus intenciones en un papel: pueden ser metas, emociones que querés transformar o algo que deseás atraer.

-Leé en voz alta tus intenciones y visualizá cómo se cumplen.

-Dejá que la vela se consuma: una vez deshecha, apagala con gratitud.

