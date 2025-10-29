Secciones
Cómo reducir el consumo del electrodoméstico que más energía gasta y siempre está enchufado

Según un informe reciente de la Fundación Heinrich Böll, la mayor parte de la energía consumida en América Latina y el Caribe proviene de fuentes fósiles.

Hace 23 Min

En un momento donde las personas buscan disminuir el gasto de la luz para reducir costos en boletas o por intenciones ecológicas, National Geographic publicó un artículo con consejos para lograr esto. Uno de ellos habla del electrodoméstico con mayor consumo eléctrico, y una guía de uso responsable de la misma.

Según un informe reciente de la Fundación Heinrich Böll, la mayor parte de la energía consumida en América Latina y el Caribe proviene de fuentes fósiles . Este análisis utiliza datos del Sistema de Información Energética de la región (SIELAC), de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). La hidroelectricidad es la segunda fuente de energía más utilizada actualmente.

¿Cuál es el electrodoméstico con mayor gasto de energía y que no se puede desenchufar?

La heladera o refrigerador, es uno de los electrodomésticos con mayor consumo eléctrico en el hogar. Por esta razón, resulta fundamental prestar atención a ciertas especificaciones y adoptar hábitos que contribuyan a mejorar la eficiencia energética del aparato. Pequeños cambios pueden generar un ahorro significativo en la factura de electricidad.

Al momento de adquirir una nueva heladera, la Guía de Uso Responsable de Argentina aconseja considerar varios puntos clave. Es esencial revisar las etiquetas energéticas y seleccionar modelos que pertenezcan a las clases A, A+ o A++. Además, se recomienda elegir un tamaño que se ajuste a las necesidades reales del hogar, evitando comprar un equipo innecesariamente grande.

Un error común que aumenta el gasto energético de este electrodoméstico

Un error común que aumenta el consumo energético es dejar la puerta abierta por lapsos prolongados. Abrir el electrodoméstico para ver qué guardar o elegir alimentos hace que pierda frío, obligando al compresor a trabajar más. Por ello, se debe abrir la puerta solo el tiempo indispensable y cuando sea estrictamente necesario.

Para optimizar el funcionamiento, es crucial no introducir alimentos calientes en el interior, pues el aparato gastará más energía para enfriarlos. También se debe verificar que las juntas de la puerta sellen correctamente para evitar fugas de aire frío. Finalmente, ajustar la temperatura del refrigerador según la estación del año es una práctica recomendada para maximizar la eficiencia.

Otro consejo importante se centra en el mantenimiento del aparato. Es vital mantener limpia la parte trasera de la nevera, evitando la acumulación de suciedad y polvo. Se sugiere realizar una limpieza al menos una vez al año, ya que el polvo reduce el rendimiento del refrigerador y, consecuentemente, incrementa el consumo de electricidad.

