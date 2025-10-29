Así está hoy Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa: encontró el amor en la cárcel y volvió a casarse

De la polémica boda con Adelfa a una nueva vida

Wabeke saltó a la fama en septiembre de 2007, cuando se casó con Adelfa, de 82 años, mientras él tenía apenas 24. La relación generó un enorme revuelo mediático por la diferencia de edad y el tono inusual del vínculo. Sin embargo, la historia tuvo un desenlace trágico: apenas un mes después de la luna de miel en Río de Janeiro, Adelfa falleció, y Reinaldo heredó parte de su patrimonio.