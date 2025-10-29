Así está hoy Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa: encontró el amor en la cárcel y volvió a casarse

Reinaldo Wabeke, conocido en todo el país por haberse casado en 2007 con Adelfa Volpe —una mujer 58 años mayor—, volvió a ser noticia tras rehacer su vida amorosa y contraer matrimonio nuevamente, esta vez con un joven al que conoció durante su paso por prisión.
De la polémica boda con Adelfa a una nueva vida
Wabeke saltó a la fama en septiembre de 2007, cuando se casó con Adelfa, de 82 años, mientras él tenía apenas 24. La relación generó un enorme revuelo mediático por la diferencia de edad y el tono inusual del vínculo. Sin embargo, la historia tuvo un desenlace trágico: apenas un mes después de la luna de miel en Río de Janeiro, Adelfa falleció, y Reinaldo heredó parte de su patrimonio.
Tres años más tarde, en agosto de 2010, volvió a casarse. En esa oportunidad, lo hizo con Cristian Moreyra, protagonizando el primer matrimonio igualitario celebrado en la ciudad de Santa Fe. A pesar de las manifestaciones homofóbicas que se registraron en el Registro Civil, la ceremonia marcó un hecho histórico.
Su paso por la cárcel y un nuevo amor
En 2020, Wabeke fue detenido por la Policía de Seguridad Vial durante un operativo de rutina en la Autopista Rosario–Santa Fe. En su vehículo se encontraron cinco kilos de cocaína, motivo por el cual fue condenado y pasó cinco años en prisión.
Durante ese tiempo, se divorció de Moreyra y atravesó una etapa personal muy difícil. “Me quise matar muchas veces”, confesó recientemente ante las cámaras del medio Aire Santa Fe, al recordar su paso por el penal. “Me comí cinco años de mi vida estando preso, perdí muchas cosas, pasé muchas tristezas y cosas malas, aunque la policía me atendió maravillosamente”, agregó.
Ya en libertad, Reinaldo contó que conoció a su actual pareja, Javier Elías Salazar, de 26 años, durante su tiempo en prisión. Con él decidió volver a casarse en una ceremonia íntima en la ciudad de Coronda, Santa Fe. “Estoy muy feliz, es algo que esperé durante mucho tiempo, me acabo de casar con alguien que quería mucho”, expresó al salir del Registro Civil.
“Nunca quise a nadie como a este chico”
Reinaldo, hoy de 42 años, asegura haber encontrado estabilidad emocional. “Me casé con un chico de 26 años, que conocí adentro de la cárcel. Es una persona maravillosa, nunca quise a nadie como a este chico, y mirá que me casé un montón de veces”, dijo con humor.
Sobre su pasado, reflexionó: “Caí en la droga por las malas juntas, no me arrepiento de lo que hice, pero aprendí. Me casé porque quería y apreciaba a esa persona, aunque me robó todo y me dejó cinco años preso”.
Finalmente, hizo un repaso por sus vínculos anteriores: “Me casé con Adelfa, a quien siempre le voy a agradecer todo lo que hizo por mí; con Cristian, con quien estuve muchos años; y ahora, con Javier, que me devolvió las ganas de vivir”.