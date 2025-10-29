Una provincia del norte sacó su propio "Previaje": reintegros de hasta el 50% de los los gastos en alojamientos y agencias

La Rioja lanzó su programa de beneficios "Previaje Riojano Movete por La Rioja con Chachos", una iniciativa impulsada por el gobierno local para atraer turistas a través de reintegros en los abonos de sus estadías en la provincia. A través de este plan, los viajeros podrán recibir la devolución de parte del dinero gastado en alojamiento y transporte.