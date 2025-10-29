Una provincia del norte sacó su propio "Previaje": reintegros de hasta el 50% de los los gastos en alojamientos y agencias

A falta de programas que impulsen el turismo nacional, una provincia tomó la iniciativa y creó su propio Previaje, un plan de beneficios que busca fomentar las visitas y la economía local. A través de "Previaje Riojano", esta localidad del norte ofrece promociones imperdibles para planear un viaje en estas vacaciones.
La Rioja lanzó su programa de beneficios "Previaje Riojano Movete por La Rioja con Chachos", una iniciativa impulsada por el gobierno local para atraer turistas a través de reintegros en los abonos de sus estadías en la provincia. A través de este plan, los viajeros podrán recibir la devolución de parte del dinero gastado en alojamiento y transporte.
¿En qué consiste el “Previaje Riojano”?
La iniciativa consiste en reintegrar hasta el 50% de los gastos realizados en hotelería y pasajes dentro de la provincia, con un tope de $150.000. El beneficio se devuelve en “Chachos”, un bono provincial en honor al caudillo Vicente Chacho Peñaloza, que puede utilizarse como medio de pago en restaurantes, comercios, excursiones, espectáculos, estaciones de servicio y otros rubros del circuito turístico.
“Estos bonos pueden ser canjeados en restaurantes y otros comercios, de manera de impulsar la economía local”, explicó Armando Zavattieri, representante de la Federación Hotelero Gastronómica de La Rioja (FEHGRA), durante la presentación del programa en Buenos Aires.
Según indicaron desde la página oficial de turismo de La Rioja, el programa está destinado a personas mayores de 18 años que viajen por la Provincia de La Rioja desde el 27 de septiembre de 2025 al 27 de diciembre de 2025, y que cumplan con los requisitos establecidos en el presente documento.
Como indicaron desde el medio Vía País, el “Previaje Riojano” se inspiró en el exitoso plan nacional creado en 2020 pero se diferencia por su alcance provincial y su formato: no requiere cuenta bancaria, ya que los “Chachos” son billetes físicos de curso legal dentro de La Rioja.
¿Cómo funciona este programa?
El sistema es sencillo: para acceder al beneficio, el visitante debe alojarse al menos dos noches en un hotel registrado en el programa y luego presentar la factura en cualquier punto de canje de la provincia. Allí recibirá el 50% del valor en “Chachos”.
Por ejemplo, si una estadía de dos noches cuesta $140.000, se devuelven $70.000 en bonos para gastar dentro de La Rioja. El programa está vigente desde octubre y se extenderá hasta el 27 de diciembre, con posibilidades de continuar durante el verano.
Además, se firmó un convenio con las empresas Flecha Bus, General Urquiza y Sierras de Córdoba para ofrecer un 50% de descuento en los pasajes hacia La Rioja, ampliando el incentivo para los viajeros.