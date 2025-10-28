El turismo busca crecer con descuentos y promociones para el Cybermonday

Falta apenas una semana para el inicio del CyberMonday 2025 y las marcas recién terminan de definir de qué modo participarán. Las elecciones de este domingo fueron decisivas para el futuro de las empresas porque de sus resultados dependían una serie de consecuencias económicas. Con un panorama más certero, el turismo busca reactivar las ventas aprovechando el evento online.
A apenas dos meses de terminar el año, los argentinos empiezan a delinear el perfil del tipo de vacaciones que quieren. Por eso la hotelería y los servicios de traslado de larga distancia pretenden allanar el campo. Se esperan descuentos de hasta el 50% y posibilidades de financiación en cuotas sin interés.
El turismo se prepara para el CyberMonday 2025
En la edición anterior del CyberMonday, el turismo logró posicionarse en el cuarto puesto de los rubros con mayor facturación y este año apunta a mantenerse en el ranking. En promedio, los descuentos se ubicaron en torno al 25%. En 2023 los resultados habían sido incluso mejores, con un segundo puesto logrado.
Este año las empresas esperan mantener un buen nivel de ventas y ofrecer promociones de hasta el 50% y 12 cuotas sin interés, principalmente para los destinos nacionales. Ahora solo resta esperar hasta el próximo 3 de noviembre para conocer cuáles serán efectivamente las propuestas de las firmas.
Descuentos y promociones: CyberMonday 2025
Laura Amorós, gerente de Marketing de Despegar Argentina, anticipó que habrá promociones con tarifas especiales y opciones de financiación para destinos tanto dentro como fuera del país. Habrá 12 cuotas sin interés y ahorros de hasta el 30% en paquetes nacionales.
Julián Garfinkiel, cofundador de TurismoCity, anticipó cuáles son sus expectativas. “Estimamos vender cinco veces más que en un día normal. Según el vertical, los descuentos van del 10% al 50%. El consumidor busca cerrar ahora para cubrirse ante posibles movimientos del dólar”, declaró.
Mientras que TurismoCity permite abonar en dólares con depósito, tarjeta de débito o crédito, Almundo habilitó nuevamente planes de financiación para reservas en hoteles del exterior y pagos con débito en dólares. A nivel internacional, los destinos más buscados son Río de Janeiro, Miami, Madrid y Cancún.