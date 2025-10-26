Secciones
La Rioja, desde sus orígenes hasta hoy

Estampas de una tierra con una cicerone contagiosa. Por Fernando Sánchez Sorondo para LA GACETA

La Rioja, desde sus orígenes hasta hoy
COMPILACIÓN: CRÓNICAS RIOJANAS / ANTOLOGÍA DE MI TIERRA / GLADYS L. ABILAR - (Vinciguerra – Buenos Aires)

Las Crónicas riojanas de Gladys L. Abilar tienen el sabor y la atmósfera épicas de las grandes “Crónicas de Indias” y a la vez una vivacidad donde, como señala Santiago Kovadloff: “La sólida erudición que demuestra Gladys Abilar en nada afecta al tono siempre cálido en que ella se pronuncia”. El lector recorre sus fragantes y rigurosas estampas de la tierra riojana, guiado por una cicerone entusiasta y contagiosa, que nos lleva desde los orígenes de su provincia, fundada por Juan Ramírez de Velasco el 20 de mayo de 1591 y que “en 1592 llegó a Famatina para tomar muestras de azogue y plata”, hasta los días actuales, fieles a sus ritos y mitos, a sus deidades y a sus pesebres, costumbres y leyendas: “La vendimia riojana, los gameleros”, “El Tinkunaco” “La Chaya riojana, harina y albahaca y agüita pa’ mojar”, “La carneada, una faena rural” y, entre otras, “La leyenda del familiar, un engendro del diablo” y “El Señor de la Peña, la gigantesca roca que provoca devoción” y la famosa “Leyenda del Mikilo”. Uno de los capítulos más logrados y apasionantes es el dedicado a la portentosa figura de don Joaquín Víctor González, célebre autor de “Mis Montañas” y un gran prócer riojano.

“González –comenta la autora- fue un hombre de gustos finos. Privilegió el culto a la belleza, las artes y la poesía”. Y describe, con admirable encanto y en párrafos donde puede oírse su linda tonada, “el paraje de ensueño que el escritor eligió para vivir: el Samay Huasi”: “un oasis de copiosa vegetación, recostado en la falda del cordón de Paimán, a seis kilómetros de Chilecito”.

El libro incluye comentarios elogiosos de Eduardo Menem, Bertha Bilbao Richter y de la poeta Lucía Carmona. La edición, muy cuidada y con ilustraciones de Carlos Páez Vilaró y Germán Abilar. Hay páginas notables que enriquecen estas crónicas como las referidas a “Rosario Vera Peñaloza, Maestra de la Patria”, y a “Vicente Almandos Almonacid, el Cóndor Riojano”. Y muy inspirados versos y coplas de la propia autora. Preciosas son las “Coplas del Viñatero”: “Bajo el cielo del mediodía / entre racimos dorados / canta el labriego su copla / al vino bien escanciado. / Viñatero madrugador / el de las manos curtidas / deja en el surco el sudor / como regando la vida. / La gleba late en su seno / agua fresca y buena cepa / para nutrir las uvitas / en tiempos de Noche Buena. / Allí palpita la vida y / la vida se vuelve copla / las uvas dulces aguardan / ser canción en la copa.”

Gladys Liliana Abilar es narradora, poeta, ensayista, profesora de música, ingeniera agrónoma y paisajista. Nació en Chilecito, La Rioja, y es autora de diversas novelas, cuentos y relatos para niños.

