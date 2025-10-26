La Rioja, desde sus orígenes hasta hoy

Las Crónicas riojanas de Gladys L. Abilar tienen el sabor y la atmósfera épicas de las grandes “Crónicas de Indias” y a la vez una vivacidad donde, como señala Santiago Kovadloff: “La sólida erudición que demuestra Gladys Abilar en nada afecta al tono siempre cálido en que ella se pronuncia”. El lector recorre sus fragantes y rigurosas estampas de la tierra riojana, guiado por una cicerone entusiasta y contagiosa, que nos lleva desde los orígenes de su provincia, fundada por Juan Ramírez de Velasco el 20 de mayo de 1591 y que “en 1592 llegó a Famatina para tomar muestras de azogue y plata”, hasta los días actuales, fieles a sus ritos y mitos, a sus deidades y a sus pesebres, costumbres y leyendas: “La vendimia riojana, los gameleros”, “El Tinkunaco” “La Chaya riojana, harina y albahaca y agüita pa’ mojar”, “La carneada, una faena rural” y, entre otras, “La leyenda del familiar, un engendro del diablo” y “El Señor de la Peña, la gigantesca roca que provoca devoción” y la famosa “Leyenda del Mikilo”. Uno de los capítulos más logrados y apasionantes es el dedicado a la portentosa figura de don Joaquín Víctor González, célebre autor de “Mis Montañas” y un gran prócer riojano.