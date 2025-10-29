Secciones
La serie de Moria Casán: Sofía Gala impacta por su increíble parecido con su mamá

Comenzó el rodaje de la serie biográfica de La One. Su hija interpreta a la diva durante su juventud.

Hace 21 Min

En los últimos días, se conocieron las primeras imágenes de la serie basada en la vida de Moria Casán. La biopic que se verá en Netflix comenzó a grabarse en los últimos días. Entre los registros audiovisuales filtrados, llamó la atención el asombroso parecido de Sofía Gala, hija de Moria, con su mamá.

La actriz interpreta a La One en su juventud. En particular, las imágenes que se conocieron muestran a Sofía, en el rol de Moria, en la puerta del Teatro Astral. La actriz Micaela Riera, como Susana Giménez, la acompaña. Las otras dos actrices que caracterizarán a Casan son Cecilia Roth y Griselda Siciliani, en diferentes etapas.

Qué dijo Sofía Gala sobre la serie de su madre

Netflix anunció hace un tiempo la producción de la serie biográfica de Moria Casán, y una de las actrices que la interpretaran es su hija, Sofía Gala. Ahora, la joven estuvo en Puro Show y reveló cómo se prepara para la ficción.

“No la voy a imitar. Creo que ninguna de las actrices la vamos a imitar. Por eso eligieron a tres actrices tan diferentes y no a imitadoras, que también podría haber sido así”, comenzó la actriz en el ciclo de El Trece. 

Y sumó: “Creo que lo que tenemos que conseguir, o por lo menos lo que voy a intentar conseguir yo, es encontrar eso que nos produce Moria cuando aparece, que te abre la cabeza, que te impacta, que es polémica, que es dual, y estoy trabajando en todas esas cosas más que en algo más de imitación. Por eso cada una de las etapas va a estar marcada por las distintas actrices, y eso va a ser algo muy interesante de la historia".

Por último, Sofía Gala reveló que ya está preparándose para la serie de Moria Casán: “Yo ya estoy recontra trabajando desde que acepté. Me estoy preparando un montón porque más allá de interpretar al ícono Moria, para mí particularmente es como un suceso súper metafísico, psicomágico, en el que necesito estar bien de la cabeza para hacerlo, porque si no enloqueceré en el intento”.

