Stranger Things, realities y Frankenstein: todas las películas y series que llegan este noviembre a Netflix

Netflix ya reveló su lista completa de estrenos para noviembre de 2025, y la agenda llega recargada de títulos esperados, entre ellos la nueva temporada de Stranger Things y la película Frankenstein, protagonizada por Jacob Elordi.

28 Octubre 2025

Entre las películas más destacadas que se suman al catálogo de Netflix este mes están “Frankenstein” (07/11), protagonizada por Jacob Elordi, y grandes producciones como “Nace una estrella”, “Troya” y “Rescatando al soldado Ryan”.

A continuación, el listado completo de los estrenos cinematográficos:

La verdad oculta (01/11)

Líbranos del mal (01/11)

El último maestro del aire (03/11)

Transformers (04/11)

Transformers: La era de la extinción (04/11)

Transformers: La venganza de los caídos (04/11)

Transformers: El último caballero (04/11)

Transformers: El lado oscuro de la luna (04/11)

Tiempo de matar (05/11)

Troya (05/11)

Focus: Maestros de la estafa (06/11)

Un golpe con estilo (07/11)

Nace una estrella (07/11)

Miss Simpatía (07/11)

Frankenstein (07/11)

Una Navidad EXtra (12/11)

Rescatando al soldado Ryan (13/11)

La ola (14/11)

La isla siniestra (14/11)

Pequeños secretos (14/11)

Furiosa: De la saga Mad Max (16/11)

El encanto del champán (19/11)

El hijo de mil hombres (19/11)

Las locuras (20/11)

Viaje al centro de la tierra (21/11)

Sin cortes con Ed Sheeran (21/11)

Series que llegan a Netflix en noviembre

Los fanáticos de las series también tienen motivos para celebrar. La quinta temporada de Stranger Things llega con su Parte 1 el 26 de noviembre, mientras que otras producciones muy esperadas completan un mes con propuestas para todos los gustos.

El juego del calamar: El desafío – Temporada 2 (04/11)

Muerte por un rayo (06/11)

El show de Vince Staples – Temporada 2 (06/11)

El joven Sheldon (07/11)

Selling The OC – Temporada 4 (12/11)

La bestia en mí (13/11)

El cuco de cristal (14/11)

Envidiosa – Temporada 3 (19/11)

Un hombre infiltrado – Temporada 2 (20/11)

¿Es pastel? Festividades – Temporada 2 (25/11)

Stranger Things – Temporada 5, Parte 1 (26/11)

Producciones coreanas y otros contenidos

Netflix continúa apostando por las producciones coreanas con “Tú siempre estuviste ahí” (07/11) y “Beso dinamita” (12/11). Además, los suscriptores podrán disfrutar de la pelea entre Jake Paul vs. Tank Davis (14/11) en vivo.

Documentales y especiales

Los documentales y especiales que llegarán al catálogo incluyen:

Marines (10/11)

Soy Eddie (12/11)

Selena y Los Dinos (17/11)

Desapariciones: ¿Vivos o muertos? – Temporada 2 (24/11)

Estrenos de anime

Los fanáticos del anime también tendrán novedades este mes:

ONE PIECE: Zou ③ (01/11)

ONE PIECE: Whole Cake Island ① (01/11)

Naruto Shippuden – Temporada 19 (20/11)

Contenido infantil

Netflix no se olvida del público más joven, con nuevas aventuras animadas y clásicos familiares:

Gato con Botas (01/11)

Stuart Little 2: La aventura continúa (01/11)

Dr. Seuss: Los Sneetches (03/11)

El payaso Plim Plim: Un héroe del corazón (05/11)

Sesame Street (10/11)

Academia Unicornio: Capítulo 4 (13/11)

En sueños (14/11)

La casa de muñecas de Gabby – Temporada 12 (17/11)

Jurassic World: Teoría del dinocaos – Temporada 4 (20/11)

Con estrenos para todos los gustos, Netflix noviembre 2025 promete ser uno de los meses más fuertes del año, combinando nostalgia, acción y nuevas historias que darán que hablar.

