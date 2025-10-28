Stranger Things, realities y Frankenstein: todas las películas y series que llegan este noviembre a Netflix

Entre las películas más destacadas que se suman al catálogo de Netflix este mes están “Frankenstein” (07/11), protagonizada por Jacob Elordi, y grandes producciones como “Nace una estrella”, “Troya” y “Rescatando al soldado Ryan”.
A continuación, el listado completo de los estrenos cinematográficos:
La verdad oculta (01/11)
Líbranos del mal (01/11)
El último maestro del aire (03/11)
Transformers (04/11)
Transformers: La era de la extinción (04/11)
Transformers: La venganza de los caídos (04/11)
Transformers: El último caballero (04/11)
Transformers: El lado oscuro de la luna (04/11)
Tiempo de matar (05/11)
Troya (05/11)
Focus: Maestros de la estafa (06/11)
Un golpe con estilo (07/11)
Nace una estrella (07/11)
Miss Simpatía (07/11)
Frankenstein (07/11)
Una Navidad EXtra (12/11)
Rescatando al soldado Ryan (13/11)
La ola (14/11)
La isla siniestra (14/11)
Pequeños secretos (14/11)
Furiosa: De la saga Mad Max (16/11)
El encanto del champán (19/11)
El hijo de mil hombres (19/11)
Las locuras (20/11)
Viaje al centro de la tierra (21/11)
Sin cortes con Ed Sheeran (21/11)
Series que llegan a Netflix en noviembre
Los fanáticos de las series también tienen motivos para celebrar. La quinta temporada de Stranger Things llega con su Parte 1 el 26 de noviembre, mientras que otras producciones muy esperadas completan un mes con propuestas para todos los gustos.
El juego del calamar: El desafío – Temporada 2 (04/11)
Muerte por un rayo (06/11)
El show de Vince Staples – Temporada 2 (06/11)
El joven Sheldon (07/11)
Selling The OC – Temporada 4 (12/11)
La bestia en mí (13/11)
El cuco de cristal (14/11)
Envidiosa – Temporada 3 (19/11)
Un hombre infiltrado – Temporada 2 (20/11)
¿Es pastel? Festividades – Temporada 2 (25/11)
Stranger Things – Temporada 5, Parte 1 (26/11)
Producciones coreanas y otros contenidos
Netflix continúa apostando por las producciones coreanas con “Tú siempre estuviste ahí” (07/11) y “Beso dinamita” (12/11). Además, los suscriptores podrán disfrutar de la pelea entre Jake Paul vs. Tank Davis (14/11) en vivo.
Documentales y especiales
Los documentales y especiales que llegarán al catálogo incluyen:
Marines (10/11)
Soy Eddie (12/11)
Selena y Los Dinos (17/11)
Desapariciones: ¿Vivos o muertos? – Temporada 2 (24/11)
Estrenos de anime
Los fanáticos del anime también tendrán novedades este mes:
ONE PIECE: Zou ③ (01/11)
ONE PIECE: Whole Cake Island ① (01/11)
Naruto Shippuden – Temporada 19 (20/11)
Contenido infantil
Netflix no se olvida del público más joven, con nuevas aventuras animadas y clásicos familiares:
Gato con Botas (01/11)
Stuart Little 2: La aventura continúa (01/11)
Dr. Seuss: Los Sneetches (03/11)
El payaso Plim Plim: Un héroe del corazón (05/11)
Sesame Street (10/11)
Academia Unicornio: Capítulo 4 (13/11)
En sueños (14/11)
La casa de muñecas de Gabby – Temporada 12 (17/11)
Jurassic World: Teoría del dinocaos – Temporada 4 (20/11)
Con estrenos para todos los gustos, Netflix noviembre 2025 promete ser uno de los meses más fuertes del año, combinando nostalgia, acción y nuevas historias que darán que hablar.