Morena Rial tuvo un problema de salud y no le dieron atención médica: ¿por qué?

Morena Rial experimentó un incidente en la cárcel de Magdalena, donde permanece detenida con prisión preventiva. Su abogado, Alejandro Cipolla, relató que una araña picó a la joven, quien no obtuvo atención médica a lo largo de toda la noche. Esto generó un malestar considerable en su salud y un cuadro febril.
El letrado compartió su indignación en diálogo con Mitre Live, señalando que nadie del personal médico la revisó durante el fin de semana. Cipolla sugirió que la falta de asistencia se debió a una negligencia del servicio. Aunque ahora su estado de salud es estable, la joven pasó un mal momento.
El dilema de More Rial por una picadura de araña en la carcel
El abogado adelantó que solicitará el traslado de su defendida a otra unidad penal, citando las dificultades para asistir su defensa. Argumentó que viajar cuatrocientos kilómetros para reunirse con ella complica la planificación legal, además de que el penal impone numerosos obstáculos. Señaló que la cárcel limita las llamadas telefónicas e interfiere con el régimen de visitas.
Cipolla denunció también las condiciones de detención de Morena, asegurando que no cumplen con los requisitos mínimos y fundamentales de un detenido en la provincia de Buenos Aires. El letrado calificó la situación como una especie de tortura, debido a la incomunicación impuesta.
Si bien la joven se encuentra estable, el letrado remarcó que lo ocurrido evidencia el mal estado general del penal. Cipolla sostuvo que la falta de atención médica y las restricciones reflejan una deficiencia grave en el trato a los internos.
¿Cómo es el penal donde está detenida Morena Rial?
La prisión de Magdalena, de régimen cerrado, está ubicada en la ruta provincial N°11 y es exclusiva para mujeres, quienes pueden hacer diferentes talleres para aprender un oficio. Actualmente se dictan de costura, cocina y jardinería.
En la Unidad 51 También funciona un espacio especial llamado “Rincón de la Niñez”, diseñado para que las internas puedan recibir a sus hijos en un entorno “más amigable”. Además, se realizan jornadas de “distensión”, con proyecciones de películas, charlas de concientización y hasta bailes.