Morena Rial tuvo un problema de salud y no le dieron atención médica: ¿por qué?

El dilema de More Rial por una picadura de araña en la carcel

El abogado adelantó que solicitará el traslado de su defendida a otra unidad penal, citando las dificultades para asistir su defensa. Argumentó que viajar cuatrocientos kilómetros para reunirse con ella complica la planificación legal, además de que el penal impone numerosos obstáculos. Señaló que la cárcel limita las llamadas telefónicas e interfiere con el régimen de visitas.