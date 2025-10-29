Secciones
EspectáculosFamosos

Morena Rial tuvo un problema de salud y no le dieron atención médica: ¿por qué?

Su sugirió que la falta de asistencia se debió a una negligencia del servicio.

Morena Rial tuvo un problema de salud y no le dieron atención médica: ¿por qué?
Hace 1 Hs

Morena Rial experimentó un incidente en la cárcel de Magdalena, donde permanece detenida con prisión preventiva. Su abogado, Alejandro Cipolla, relató que una araña picó a la joven, quien no obtuvo atención médica a lo largo de toda la noche. Esto generó un malestar considerable en su salud y un cuadro febril.

Se filtró la primera foto de Morena Rial en la cárcel tras perder el beneficio de la prisión domiciliaria

Se filtró la primera foto de Morena Rial en la cárcel tras perder el beneficio de la prisión domiciliaria

El letrado compartió su indignación en diálogo con Mitre Live, señalando que nadie del personal médico la revisó durante el fin de semana. Cipolla sugirió que la falta de asistencia se debió a una negligencia del servicio. Aunque ahora su estado de salud es estable, la joven pasó un mal momento.

El dilema de More Rial por una picadura de araña en la carcel

El abogado adelantó que solicitará el traslado de su defendida a otra unidad penal, citando las dificultades para asistir su defensa. Argumentó que viajar cuatrocientos kilómetros para reunirse con ella complica la planificación legal, además de que el penal impone numerosos obstáculos. Señaló que la cárcel limita las llamadas telefónicas e interfiere con el régimen de visitas.

Cipolla denunció también las condiciones de detención de Morena, asegurando que no cumplen con los requisitos mínimos y fundamentales de un detenido en la provincia de Buenos Aires. El letrado calificó la situación como una especie de tortura, debido a la incomunicación impuesta.

Si bien la joven se encuentra estable, el letrado remarcó que lo ocurrido evidencia el mal estado general del penal. Cipolla sostuvo que la falta de atención médica y las restricciones reflejan una deficiencia grave en el trato a los internos.

¿Cómo es el penal donde está detenida Morena Rial?

La prisión de Magdalena, de régimen cerrado, está ubicada en la ruta provincial N°11 y es exclusiva para mujeres, quienes pueden hacer diferentes talleres para aprender un oficio. Actualmente se dictan de costura, cocina y jardinería.

En la Unidad 51 También funciona un espacio especial llamado “Rincón de la Niñez”, diseñado para que las internas puedan recibir a sus hijos en un entorno “más amigable”. Además, se realizan jornadas de “distensión”, con proyecciones de películas, charlas de concientización y hasta bailes.

Temas Buenos AiresMorena Rial
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Preocupación y alivio: Lourdes de Bandana reapareció con un mensaje para sus seguidores

Preocupación y alivio: Lourdes de Bandana reapareció con un mensaje para sus seguidores

Rodrigo de Paul sorprendió a Tini Stoessel con un detalle especial después de Futttura

Rodrigo de Paul sorprendió a Tini Stoessel con un detalle especial después de Futttura

Ángela Torres confesó que usa un seudónimo: ¿cuál es su verdadero nombre?

Ángela Torres confesó que usa un seudónimo: ¿cuál es su verdadero nombre?

Lourdes Fernández reapareció y aclaró el escándalo tras la denuncia por su desaparición: “Chicos, me acabo de levantar”

Lourdes Fernández reapareció y aclaró el escándalo tras la denuncia por su desaparición: “Chicos, me acabo de levantar”

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Lo más popular
El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?
1

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei
2

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”
3

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla
4

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador
5

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos
6

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

Más Noticias
Cometa o nave espacial: ¿por qué la NASA no emitió ningún aviso relacionado con el 3I/ATLAS?

"Cometa o nave espacial": ¿por qué la NASA no emitió ningún aviso relacionado con el 3I/ATLAS?

Cómo reducir el consumo del electrodoméstico que más energía gasta y siempre está enchufado

Cómo reducir el consumo del electrodoméstico que más energía gasta y siempre está enchufado

Quién fue el gran amor de Héctor Tito Noguera: la historia con su esposa Claudia Berger

Quién fue el gran amor de Héctor "Tito" Noguera: la historia con su esposa Claudia Berger

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: fue por culpa de una cebolla

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: fue por culpa de una cebolla

Tras el ingreso del aire frío, ¿cuándo vuelve el calor a la Argentina y en qué provincias?

Tras el ingreso del aire frío, ¿cuándo vuelve el calor a la Argentina y en qué provincias?

Estos son los alimentos que nunca debemos comer crudos, según los nutricionistas

Estos son los alimentos que nunca debemos comer crudos, según los nutricionistas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Comentarios