Ni blanco ni amarillo: el impensado color que será tendencia este verano 2026

La propuesta tiene su origen tanto en las pasarelas como en los informes de "trend forecasting": se trata del azul pastel que aparece como el nuevo “it‐color” para la primavera/verano 2026. Este matiz apuesta a dar un aire renovado al guardarropa veraniego, además invita a reemplazar los clásicos neutros o los amarillos luminosos por una alternativa más elegante y contemporánea.