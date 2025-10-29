Secciones
SociedadActualidad

Ni blanco ni amarillo: el impensado color que será tendencia este verano 2026

Este tono llama la atención por ser opción fresca y sofisticada que captura la esencia de los días soleados.

El impensado color que será tendencia este verano 2026 El impensado color que será tendencia este verano 2026
Hace 20 Min

Con el verano 2026 a la vuelta de la esquina, la moda marca un giro inesperado: ni el blanco puro ni el amarillo saturado serán los protagonistas del estilo estival. Según pronósticos de tendencias, un tono inédito está llamado a ocupar el centro de la escena cromática y desplazará a las elecciones tradicionales de cada temporada.

Los jeans que no reconocen género, edad, ni talle serán la tendencia durante el verano

Los jeans que no reconocen género, edad, ni talle serán la tendencia durante el verano

La propuesta tiene su origen tanto en las pasarelas como en los informes de "trend forecasting": se trata del azul pastel que aparece como el nuevo “it‐color” para la primavera/verano 2026. Este matiz apuesta a dar un aire renovado al guardarropa veraniego, además invita a reemplazar los clásicos neutros o los amarillos luminosos por una alternativa más elegante y contemporánea.

¿Por qué este tono se perfila como el favorito del próximo verano?

El azul pastel remite a la inmensidad del cielo y al brillo del mar, dos elementos asociados a la calma y al descanso. Su suavidad cromática transmite frescura y serenidad, ideales para enfrentar los días de calor. En un contexto en el que la sostenibilidad y el vínculo con la naturaleza ganan protagonismo, los colores inspirados en entornos naturales adquieren un sentido especial.

Este tono, además, destaca por su gran versatilidad: puede lucirse tanto en el día como en la noche, adaptándose a distintos estilos y ocasiones. Desde vestidos ligeros hasta trajes de baño o accesorios simples, el azul pastel combina con neutros o con tonos intensos como el coral y el verde esmeralda, generando contrastes equilibrados y modernos.

El azul pastel será el color tendencia del verano 2026 El azul pastel será el color tendencia del verano 2026

El minimalismo continúa imponiéndose como tendencia, y el azul pastel se alinea a la perfección con esa estética. Su carácter delicado y elegante permite crear conjuntos limpios y sofisticados, donde los cortes simples y las líneas puras son los protagonistas.

Verano 2026: ¿Cómo incorporar el azul pastel a tu guardarropa?

El azul pastel es uno de esos tonos que combinan elegancia y frescura, y este verano promete convertirse en un imprescindible. Para incorporarlo a tu estilo, podés comenzar con prendas básicas como camisas livianas, faldas o pantalones de lino que aporten un toque suave y luminoso al look. También funciona muy bien en accesorios —carteras, sandalias o gafas— para sumar color sin recargar el conjunto.

Si buscás un estilo más sofisticado, combiná el azul pastel con tonos neutros como el beige o el blanco para lograr una estética minimalista. En cambio, si preferís un aire más audaz, podés contrastarlo con colores vibrantes como el coral o el verde esmeralda. Versátil y atemporal, este tono se adapta a cualquier ocasión y promete dominar la paleta del verano 2026.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La nueva tendencia en moda para usar en Año Nuevo y recibir el 2026

La nueva tendencia en moda para usar en Año Nuevo y recibir el 2026

Todos hablan del look de Oriana Sabatini: el vestido que marca tendencia y es apto para embarazo

Todos hablan del look de Oriana Sabatini: el vestido que marca tendencia y es apto para embarazo

Elegir bien el aire acondicionado puede ayudarte a ahorrar hasta un 50% de energía

Elegir bien el aire acondicionado puede ayudarte a ahorrar hasta un 50% de energía

Verano 2026: descubrí el rincón de la Costa Atlántica que une mar, campo y relax

Verano 2026: descubrí el rincón de la Costa Atlántica que une mar, campo y relax

No puede faltar en tu armario: la tendencia chic de los 2000 que vuelve a estar de moda

No puede faltar en tu armario: la tendencia chic de los 2000 que vuelve a estar de moda

Lo más popular
El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?
1

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei
2

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla
3

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”
4

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos
5

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador
6

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador

Más Noticias
Quién fue el gran amor de Héctor Tito Noguera: la historia con su esposa Claudia Berger

Quién fue el gran amor de Héctor "Tito" Noguera: la historia con su esposa Claudia Berger

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: fue por culpa de una cebolla

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: fue por culpa de una cebolla

Tras el ingreso del aire frío, ¿cuándo vuelve el calor a la Argentina y en qué provincias?

Tras el ingreso del aire frío, ¿cuándo vuelve el calor a la Argentina y en qué provincias?

Estos son los alimentos que nunca debemos comer crudos, según los nutricionistas

Estos son los alimentos que nunca debemos comer crudos, según los nutricionistas

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Comentarios