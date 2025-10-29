Ni blanco ni amarillo: el impensado color que será tendencia este verano 2026

Con el verano 2026 a la vuelta de la esquina, la moda marca un giro inesperado: ni el blanco puro ni el amarillo saturado serán los protagonistas del estilo estival. Según pronósticos de tendencias, un tono inédito está llamado a ocupar el centro de la escena cromática y desplazará a las elecciones tradicionales de cada temporada.
La propuesta tiene su origen tanto en las pasarelas como en los informes de "trend forecasting": se trata del azul pastel que aparece como el nuevo “it‐color” para la primavera/verano 2026. Este matiz apuesta a dar un aire renovado al guardarropa veraniego, además invita a reemplazar los clásicos neutros o los amarillos luminosos por una alternativa más elegante y contemporánea.
¿Por qué este tono se perfila como el favorito del próximo verano?
El azul pastel remite a la inmensidad del cielo y al brillo del mar, dos elementos asociados a la calma y al descanso. Su suavidad cromática transmite frescura y serenidad, ideales para enfrentar los días de calor. En un contexto en el que la sostenibilidad y el vínculo con la naturaleza ganan protagonismo, los colores inspirados en entornos naturales adquieren un sentido especial.
Este tono, además, destaca por su gran versatilidad: puede lucirse tanto en el día como en la noche, adaptándose a distintos estilos y ocasiones. Desde vestidos ligeros hasta trajes de baño o accesorios simples, el azul pastel combina con neutros o con tonos intensos como el coral y el verde esmeralda, generando contrastes equilibrados y modernos.
El minimalismo continúa imponiéndose como tendencia, y el azul pastel se alinea a la perfección con esa estética. Su carácter delicado y elegante permite crear conjuntos limpios y sofisticados, donde los cortes simples y las líneas puras son los protagonistas.
Verano 2026: ¿Cómo incorporar el azul pastel a tu guardarropa?
El azul pastel es uno de esos tonos que combinan elegancia y frescura, y este verano promete convertirse en un imprescindible. Para incorporarlo a tu estilo, podés comenzar con prendas básicas como camisas livianas, faldas o pantalones de lino que aporten un toque suave y luminoso al look. También funciona muy bien en accesorios —carteras, sandalias o gafas— para sumar color sin recargar el conjunto.
Si buscás un estilo más sofisticado, combiná el azul pastel con tonos neutros como el beige o el blanco para lograr una estética minimalista. En cambio, si preferís un aire más audaz, podés contrastarlo con colores vibrantes como el coral o el verde esmeralda. Versátil y atemporal, este tono se adapta a cualquier ocasión y promete dominar la paleta del verano 2026.