Chau gorra: el práctico y cómodo accesorio que será tendencia en el verano 2026

El piluso alcanzó su estatus de icono cultural durante la década de 1990, donde fue adoptado por bandas de rock, raperos y la cultura rave, convirtiéndose en un símbolo de la moda desenfadada y la actitud underground. Hoy, esa misma silueta sencilla se ha reinventado con un upgrade de lujo: lo vemos en materiales que van desde el denim ligero hasta texturas terry (toalla) y jacquard, sin olvidar los clásicos de algodón y nylon con estampados llamativos.