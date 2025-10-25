Secciones
Los jeans que no reconocen género, edad, ni talle serán la tendencia durante el verano

Con una buena popularidad en las pasarelas europeas y en las calles de Nueva York, la prenda se caracteriza por su universalidad.

LO QUE SE VIENE. En el verano del hemisferio norte, los vaqueros anchos fueron la tendencia. También llegarán al sur del planeta. LO QUE SE VIENE. En el verano del hemisferio norte, los vaqueros anchos fueron la tendencia. También llegarán al sur del planeta.
Hace 2 Hs

Los Barrel Jeans o Vaqueros Barril son un estilo de pantalón vaquero que ganó mucha fama en la moda actual. Su nombre, "barril" (barrel en inglés), describe perfectamente su silueta: una cintura ceñida con una pierna ancha y luego un corte que se cierra en el tobillo, creando un perfil en forma de óvalo.

Los Vaqueros Barril, entonces, combinan originalidad, comodidad y actitud. El modelo atrae por el mismo motivo tanto a los fabricantes, como a los potenciales compradores: es por demás inclusivo. Su diseño puede adaptarse al hombre, como a la mujer. En cadera y muslos, dan volumen; son anchos en esas dos zonas.

El resto del vestuario

La combinación que sugieren los especialistas indican que, al tener tanto volumen en la parte inferior, es aconsejable combinarlos con tops ajustados o estructurados en la parte superior, una blusa fajada, un blazer entallado o un crop top. 

En cuanto al calzado, quizás es la parte del vestuario que puede darle más elegancia a nuestra apariencia: las opciones sugeridas van desde zapatillas para un look casual, hasta mocasines con plataforma o kitten heels que estilizarán no sólo el cuerpo, también el mismo atuendo.

Los Barrel Jeans atraen a muchos porque permite experimentar con el volumen, reinventa el clásico pantalón vaquero y brinda un toque moderno a cualquier composición de vestuario. Además son inclusivos: no reconocen género, talla ni edad así que a cualquier tipo de silueta le viene bien.

