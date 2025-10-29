Secciones
“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador

"Con el equipo de trabajando estamos controlando los votos, el recuento, y lo más importante finalizar el proceso electoral sin novedades", afirmó.

Hace 1 Hs

Con la revisión de las planillas comenzó la etapa final del proceso electoral: el escrutinio definitivo. Los resultados del recuento son los únicos que tienen validez legal para definir ganadores en Tucumán. Federico Pelli participa del recuento final de sufragios. "Ahora (Osvaldo) Jaldo sabe quién Pelli; al menos ya me conoce", resaltó el diputado electo. 

"Con el equipo de trabajando estamos controlando los votos, el recuento, y lo más importante finalizar el proceso electoral sin novedades. Son novedades mínimas, el resultado se va a mantener", remarcó Pelli.

"Está Soledad Molinuevo también, porque queremos acompañar al equipo -remarcó-. Me parece que el esfuerzo fue de todos y al final de la segunda orilla tenemos que cruzar todos juntos. Nos parecía un buen gesto y una buena forma de terminar esta elección. Estamos contentos por el resultado, porque Soledad Molinuevo va a ser una excelente diputada nacional y porque el objetivo de máxima, que era el dos a dos (por las bancas obtenidas) se cumplió", resaltó.

Pelli dijo que hace dos meses y medio que pronosticó la obtención de dos bancas por parque de LLA. "Había más prudencia de otros sectores del partido, pero sabia que se podía conseguir", insistió. 

Además afirmó que el sistema de boleta única permite que la gente sepa a quién está votando. 

