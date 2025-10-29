“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador

"Está Soledad Molinuevo también, porque queremos acompañar al equipo -remarcó-. Me parece que el esfuerzo fue de todos y al final de la segunda orilla tenemos que cruzar todos juntos. Nos parecía un buen gesto y una buena forma de terminar esta elección. Estamos contentos por el resultado, porque Soledad Molinuevo va a ser una excelente diputada nacional y porque el objetivo de máxima, que era el dos a dos (por las bancas obtenidas) se cumplió", resaltó.