Federico Pelli, tras las elecciones: “Para 2027 queremos tener municipios y concejales”

Consultado sobre los posibles acuerdos futuros, Pelli destacó el valor de referentes jóvenes de otros espacios, como Micaela Viña o Paulo Omodeo, y remarcó que “los jóvenes deben tener más inserción en las listas”. “Coincido con muchos de ellos en su visión política y en la honestidad intelectual. Creo que hay que dejar de lado la soberbia y trabajar con humildad y empatía”, agregó.