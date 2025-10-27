Federico Pelli, tras las elecciones: “Para 2027 queremos tener municipios y concejales”

El diputado electo, Federico Pelli, analizó este lunes el escenario político tras los comicios legislativos. En una charla con LA GACETA, aseguró que el resultado obtenido por La Libertad Avanza en Tucumán “pone en valor el trabajo estratégico” realizado por Lisandro Catalán.
“A pesar de muchas cosas que se dijeron de él, fue clave para esta victoria. Eligió una lista con gente que no venía de la política y eso nos posicionó como una oposición de fusta en Tucumán”, afirmó.
Pelli consideró que la decisión de competir sin alianzas fue acertada para medir el peso real del espacio. “Para esta elección teníamos que medir orgánicamente cuál era nuestro piso y nuestro potencial, y demostramos que somos competitivos. Pero para el proyecto de 2027 uno no puede solo. Hay que lograr gobernabilidad y no estar en modo supervivencia”, señaló.
En ese sentido, adelantó que el desafío de los próximos dos años será construir una oposición amplia que incluya a dirigentes de otros sectores. “En el resto de los espacios opositores hay gente muy valiosa. Tenemos que tener una actitud abierta para poder integrarlos y encontrar puntos de encuentro. Si no, al oficialismo provincial no se le puede ganar”.
El dirigente libertario reconoció que el objetivo del espacio es seguir creciendo territorialmente. “Queremos mucho más que estas dos bancas. Para 2027 queremos tener municipios, legisladores y concejales. Hoy comenzamos un camino de reorganización local con ese objetivo”, enfatizó.
Consultado sobre los posibles acuerdos futuros, Pelli destacó el valor de referentes jóvenes de otros espacios, como Micaela Viña o Paulo Omodeo, y remarcó que “los jóvenes deben tener más inserción en las listas”. “Coincido con muchos de ellos en su visión política y en la honestidad intelectual. Creo que hay que dejar de lado la soberbia y trabajar con humildad y empatía”, agregó.
Respecto del diálogo entre Nación y Provincia, valoró los gestos recientes entre el gobernador Osvaldo Jaldo y el presidente Javier Milei. “Ese diálogo institucional de alta calidad tiene que recuperarse. Tucumán necesita bienestar, y tanto nosotros como el gobernador debemos trabajar por eso”, expresó.
Por último, se refirió a las críticas sobre su paso por la Legislatura provincial. “Trabajé seis años como asesor en la comisión de Emergencia en Materia de Seguridad, presentando proyectos y pedidos de informes. No fui ‘ñoqui’. La demonización del sector público no está bien; hay mucha gente valiosa que cumple funciones reales”, concluyó.