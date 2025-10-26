Elecciones 2025: "La Libertad Avanza es la principal oposición en Tucumán", afirmó Federico Pelli

El diputado electo por La Libertad Avanza Tucumán Federico Pelli se mostró optimista y satisfecho tras los resultados de las elecciones legislativas.
En diálogo con los medios, recordó las críticas que recibió su espacio político y cómo, contra todos los pronósticos, lograron imponerse como una fuerza competitiva. “La LLA avanzó y demostró que es un equipo cohesionado, consolidado y sumamente competitivo. Con muy poco competimos contra todo el sistema. El sistema estaba contra nosotros y pudimos obtener un excelente resultado”, afirmó.
Sobre el motivo por el cual los tucumanos eligieron a la lista libertaria explicó: “La gente se cansó de los políticos tradicionales, que vienen hace 40 años y son los mismos de los dos lados. Se dio un voto castigo al peronismo”.
Sobre la proyección para 2027, el diputado electo sostuvo: “Por el momento queremos festejar y agradecer a toda la gente que nos acompañó, a los votantes, a los fiscales y a todo el equipo de La Libertad Avanza, que trabajamos muy a pulmón, repartiendo viandas en nuestros autos, sin custodia y sin hacer trampa".
"Faltan dos años para 2027, pero con este resultado queda claro que La Libertad Avanza es la fuerza competitiva y la principal oposición en Tucumán”, sostuvo.