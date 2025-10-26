Secciones
Federico Pelli:

Elecciones 2025: "La Libertad Avanza es la principal oposición en Tucumán", afirmó Federico Pelli

"Con muy poco competimos contra todo el sistema", aseguró el diputado electo.

TRAS LOS RESULTADOS. Federico Pelli aseguró que LLA es la principal fuerza de oposición en Tucumán. LA GACETA / FOTO DE SANTIAGO GIMENEZ. TRAS LOS RESULTADOS. Federico Pelli aseguró que LLA es la principal fuerza de oposición en Tucumán. LA GACETA / FOTO DE SANTIAGO GIMENEZ.
Hace 27 Min

El diputado electo por La Libertad Avanza Tucumán Federico Pelli se mostró optimista y satisfecho tras los resultados de las elecciones legislativas. 

En diálogo con los medios, recordó las críticas que recibió su espacio político y cómo, contra todos los pronósticos, lograron imponerse como una fuerza competitiva. “La LLA avanzó y demostró que es un equipo cohesionado, consolidado y sumamente competitivo. Con muy poco competimos contra todo el sistema. El sistema estaba contra nosotros y pudimos obtener un excelente resultado”, afirmó.

El Frente Tucumán Primero y La Libertad Avanza obtienen dos bancas cada uno, según los datos oficiales

Sobre el motivo por el cual los tucumanos eligieron a la lista libertaria explicó: “La gente se cansó de los políticos tradicionales, que vienen hace 40 años y son los mismos de los dos lados. Se dio un voto castigo al peronismo”.

Sobre la proyección para 2027, el diputado electo sostuvo: “Por el momento queremos festejar y agradecer a toda la gente que nos acompañó, a los votantes, a los fiscales y a todo el equipo de La Libertad Avanza, que trabajamos muy a pulmón, repartiendo viandas en nuestros autos, sin custodia y sin hacer trampa".

Cómo quedó pintado el mapa de Tucumán luego de las elecciones legislativas

"Faltan dos años para 2027, pero con este resultado queda claro que La Libertad Avanza es la fuerza competitiva y la principal oposición en Tucumán”, sostuvo. 

